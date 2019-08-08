Resmi Gazete'de yayımlandı 403 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 403 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki tüm ilçelere kaymakam ataması yapıldı.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 403 Mülki İdare Amirinin görev yerleri, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirilmiştir. Buna göre, Bakanlık merkezinde görevli 10 mülki idare amirinin yerleri değiştirilirken, 13 Kaymakam ve 4 Vali Yardımcısı Bakanlık merkezinde değişik görevlere getirilmiştir. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapmakta olan 29 mülki idare amiri, yapılan değerlendirmeler neticesinde Mülkiye Müfettişliğine atanmıştır. Merkezde görev yapan 4 mülki idare amirinin, vali yardımcılığı ve Kaymakamlığa atamaları yapılmıştır." denildi.

MÜLKİ İDARE ATAMALARI TAM LİSTESİ

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz dönemde de uygulamaya gayret edilen, vali yardımcılarının kaymakamlık görevine atanmalarına devam edilmiş, bu kapsamda 616 olan Vali Yardımcısı sayısı 3 yıllık süreç içerisinde 315’e indirilmiştir.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde bulunan tüm ilçelerimize Kaymakam ataması gerçekleştirilmiştir. Bu kaymakamlar belirlenirken tecrübeli ve başarılı olanlar arasından seçim yapılmıştır.

Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde görev yapan vali yardımcıları, kaymakamlar ve özellikle kayyumluk görevi icra edenlerden tayine tabi olanlar daha üst görevlerde değerlendirilmiştir.

İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerimizin ilçelerine ve stratejik öneme sahip diğer ilçelerimize genç ve dinamik kaymakamların ataması gerçekleştirilmiştir."

Atamalar şöyle;

- Batman Vali Yardımcısı ve Batman Belediyesi Kayyumu Ertuğ Şevket AKSOY Muğla-Marmaris Kaymakamlığına,

- Şırnak Vali Yardımcısı ve Şırnak Belediyesi Kayyumu Turan BEDİRHANOĞLU İstanbul-Küçükçekmece Kaymakamlığına,

- Şırnak-Cizre Kaymakamı ve Cizre Belediyesi Kayyumu Faik ARICAN İzmir-Buca Kaymakamlığına,

- Hakkari-Çukurca Kaymakamı ve Çukurca Belediyesi Kayyumu Temel AYCA Ankara-Beypazarı Kaymakamlığına,

- Siirt-Eruh Kaymakamı ve Eruh Belediyesi Kayyumu Murtaza DAYANÇ Antalya-Kemer Kaymakamlığına,

- Van-İpekyolu Kaymakamı ve İpekyolu Belediyesi Kayyumu Cemil ÖZTÜRK Antalya-Gazipaşa Kaymakamlığına,

- Ağrı-Diyadin Kaymakamı ve Diyadin Belediyesi Kayyumu Olgun ÖNER Nevşehir-Avanos Kaymakamlığına,

- Van-Bahçesaray Kaymakamı ve Bahçesaray Belediyesi Kayyumu Onur ŞATIROĞLU Antalya-Demre Kaymakamlığına,

- Van-Edremit Kaymakamı ve Edremit Belediyesi Kayyumu Atıf ÇİÇEKLİ Antalya Vali Yardımcılığına,

- Mardin-Kızıltepe Kaymakamı ve Kızıltepe Belediyesi Kayyumu Mehmet YÜZER İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına,

- Siirt Vali Yardımcısı ve Siirt Belediyesi Kayyumu Ceyhun Dilşad TAŞKIN İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına,

- Van-Muradiye Kaymakamı ve Muradiye Belediyesi Kayyumu Harun YÜCEL İlleri İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına,

- Bitlis-Ahlat Kaymakamı ve Ovakışla Belediyesi Kayyumu Mustafa AKGÜL Mülkiye Müfettişliğine,

- Diyarbakır-Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediyesi Kayyumu Serdar KARTAL Mülkiye Müfettişliğine,

- Hakkari-Yüksekova Kaymakamı ve Yüksekova Belediye Kayyumu Ramazan KENDÜZLER Mülkiye Müfettişliğine,

- Erzurum-Hınıs Kaymakamı ve Hınıs Belediyesi Kayyumu Bülent AY Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne,

- Diyarbakır-Silvan Kaymakamı ve Silvan Belediyesi Kayyumu Adem ÇELİK Isparta-Eğirdir Kaymakamlığına,

- Muş-Bulanık Kaymakamı ve Bulanık Belediyesi Kayyumu Hacı Arslan UZAN Çanakkale-Ezine Kaymakamlığına,

- Batman-Beşiri Kaymakamı ve Beşiri Belediyesi Kayyumu Mustafa MASLAK Erzurum-Aziziye Kaymakamlığına