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Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in evine polis operasyonu

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in evine polis operasyonu

Dokunulmazlığı kaldırılan ve polise ifade vermeye gitmeyen Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in, evine güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlendi.

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in gözaltına alınması için evine güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlendi.

Güvenlik güçleri, dokunulmazlığı kaldırılan ve polise ifade vermeye gitmeyen Atambayev'in, başkent Bişkek'e 12 kilometre uzaklıkta bulunan Koy-Taş köyündeki evine baskın yaptı. Atambayev'in evi ve etrafındaki yollar güvenlik kontrolüne alınırken, eski Cumhurbaşkanı'nın destekçileri polise karşı koydu.

Güvenlik güçlerinin, Atambayev'in evi önünde nöbet tutan destekçilerine ateş ettiği ve olayda yaralananların olduğu bildirildi. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesinden yapılan açıklamada, operasyonda sadece plastik mermi kullanıldığı belirtildi.

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