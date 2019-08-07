Mardin'de HDP'li belediyeler resmi web sitelerinde Atatürk ve Türk bayrağı resmini kaldırdı

''Kabul edilebilir değil'': Amaçlarının ne olduğunu bildiğimiz HDP’li Nusaybin, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Savur Belediyesi, Derik Belediyesinin sayfalarında Türk bayrağının kaldırılmasının hiçbir açıklaması olamaz. Sinsice ve haince binlerce asker polis ve sivil vatandaşı şehit eden anlayışın bu belediyelerde vatandaşa hizmet değil bölücülük yapması kabul edilebilir değil.