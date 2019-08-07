Mardin'de HDP'li belediyeler resmi web sitelerinde Atatürk ve Türk bayrağı resmini kaldırdı
Mardin’de yerel seçimlerde başkanlığına seçilen HDP’li belediyelerin resmi web sitelerinde yapılan çalışmaların ardından sitelerde bulunan Atatürk ve Türk bayrağı resimlerinin kaldırıldığı görüldü.
Mardin'de 31 Mart yerel seçimlerinin ardından HDP'li adayların kazandığı belediyeler, resmi web sitelerinde çalışmaya gitti. HDP'li belediyelerin çalışmasının ardından resmi web sitelerinde Atatürk ve Türk bayrağı resminin kaldırıldığı görüldü.
Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Murat Kırmızıoğlu, Mardin’de kayyum döneminde yeniden düzenlenen web sitelerinde yer alan Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerin kanından rengini alan Türk bayrağının resminin kaldırılmasına tepki gösterdi.
''Vatan hainliğinden başka açıklaması yoktur'': Kırmızıoğlu şu ifadeleri kullandı; "Mardin’de devletin yerel belediyecilikte hizmet kolu olan ve tek işi vatandaşa hizmetle yükümlü olan belediyelerin resmi sayfalarında yer alan Türk bayrağı ve Atatürk portresinin kaldırılmasının vatan hainliğinden başka açıklaması yoktur.
''Kabul edilebilir değil'': Amaçlarının ne olduğunu bildiğimiz HDP’li Nusaybin, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Savur Belediyesi, Derik Belediyesinin sayfalarında Türk bayrağının kaldırılmasının hiçbir açıklaması olamaz. Sinsice ve haince binlerce asker polis ve sivil vatandaşı şehit eden anlayışın bu belediyelerde vatandaşa hizmet değil bölücülük yapması kabul edilebilir değil.