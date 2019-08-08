HABER /  YEREL
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Sürücüler dikkat! İstanbul Havalimanı yolu trafiğe kapandı

Sürücüler dikkat! İstanbul Havalimanı yolu trafiğe kapandı

Eyüpsultan’da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yol İstanbul Havalimanı istikametinde trafiğe tamamen kapandı.

Alınan bilgiye göre, Eyüpsultan’da Hasdal Kemerburgaz yolunda seyir halindeki hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik İstanbul Havalimanı istikametinde tamamen durdu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

Kaza yapan kamyonun olay yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in evine polis operasyonu
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in evine polis operasyonu
Yunanistan GKRY İsrail ve ABD arasında enerji zirvesi
Yunanistan GKRY İsrail ve ABD arasında enerji zirvesi
S-400'ler yeni görevini başarıyla yerine getirdi
S-400'ler yeni görevini başarıyla yerine getirdi
'Falcao Galatasaray için Arda'yı aradı'
'Falcao Galatasaray için Arda'yı aradı'
Erdoğan: Amerikalılarla birlikte harekat merkezi kurulacak
Erdoğan: Amerikalılarla birlikte harekat merkezi kurulacak
Meral Akşener’in A Takımı belli oldu
Meral Akşener’in A Takımı belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Sünnet yaşı kaç olmalı? 6 yaştan sonra sünnet cinsel sorun yaratıyor
Sünnet yaşı kaç olmalı? 6 yaştan sonra sünnet cinsel sorun yaratıyor
Kaz Dağları'nda neler oluyor? Alamos Gold şirketi 400 milyonla 4 milyar alacak
Kaz Dağları'nda neler oluyor? Alamos Gold şirketi 400 milyonla 4 milyar alacak
Fatih Terim'in kaçıncı kupası oldu?
Fatih Terim'in kaçıncı kupası oldu?
Galatasaray Akhisarspor TFF Süper Kupa maçı golleri ve geniş özeti
Galatasaray Akhisarspor TFF Süper Kupa maçı golleri ve geniş özeti
Emekli astsubay dehşet saçtı
Emekli astsubay dehşet saçtı
Bomba dizi başlamadan iptal oldu Show TV ile yapım şirketi arasında kriz çıktı
Bomba dizi başlamadan iptal oldu Show TV ile yapım şirketi arasında kriz çıktı
Yorumlar