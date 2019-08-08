HABER /  SAĞLIK
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Sünnet yaşı kaç olmalı? 6 yaştan sonra sünnet cinsel sorun yaratıyor

Sünnet yaşı kaç olmalı? 6 yaştan sonra sünnet cinsel sorun yaratıyor

Sünnet yaşı ileriki yaşlardaki cinsel hayat için kritik önemde. Psikiyatristlerin tavsiye ettiği en ideal dönem ilk 6 ay veya 6 yaşından sonrası. 2-6 yaş arası yapılacak sünnet ise psikolojik travmalar açısından en sakıncalı dönem. Çocuklar 2-6 yaş arası cinsel kimlik kazanım döneminde oluyorlar.

Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, sinir koruyucu estetik cerrahi sünnet hakkında bilgi vererek, "Erkek çocuklarının ileri yaşlarda cinsel problemler yaşamaması için sünnet operasyonunun sinir koruyucu yöntemle yapılması gerekiyor" dedi. 

Sünnet için ideal yaş

Sünnet operasyonu için ideal zaman ilk 6 ayda veya 6 yaşından sonrası. Çocukların cinsel kimlik kazandığı 2-6 yaş arası yapılan sünnet ise çok sakıncalı. Zira ileri yaşlarda cinsiyet değiştirme, erken boşalma ve haz sorunu gibi bir çok soruna sebep oluyor.  Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, "Sünnet için ideal yaş aralığı çocuk psikiyatristlerinin önerileri doğrultusunda belirlenmiştir" dedi. 

Ara dönemde yapılan sünnet erken boşalma ve cinsiyet değişikliğine yolaçıyor
Sinir koruyucu estetik cerrahi sünnet hakkında bilgi veren Işık, sağlıklı bir cinsel hayat için şu bilgileri aktardı:
-"Psikiyatristler, ara dönem dediğimiz yaş aralığında erkek çocuklarının penislerine müdahaleyi doğru bulmuyorlar; çünkü bu ara dönemde keyfi olarak sünnet ettirilen erkek çocuklarının ileri yaşları incelendiğinde; cinsel problemlerin, eş cinsel ilişkilerin, cinsiyet değiştirme taleplerinin ve erken boşalma probleminin daha sık görüldüğünü bildiriyorlar. Tüm bu nedenlerle ara dönemde sünnet yapmayı cerrahlar olarak biz de tercih etmiyoruz".

Haz problemi yaşar
Normal cerrahi sünnet esnasında erkek çocuğundan anormal bir şekilde doku çıkartılması halinde, ileriki yaşlarda erken boşalma ve haz problemlerinin yaşanabileceğine tekrar dikkat çeken Dr. Işık, şöyle devam etti:

-"Sünnet derisinin alt kısmında çok yoğun sinir lifleri bulunuyor. Sünnet operasyonunda bu bölgenin kesinlikle çıkartılmaması gerekiyor. Eğer bu bölge alınırsa, çocukların ileri ki yaşamlarında ciddi cinsel problemler ortaya çıkabiliyor. Erkeklerin gelecekteki cinsel yaşamlarını garanti altına almak için sinir koruyucu estetik sünnetin tercih edilmesi gerekiyor. Lokal veya hafif bir anestezi altında yaklaşık olarak 45 dakikada tamamlanan ve uzun süreli hastanede yatışı gerektirmeyen 'Sinir Koruyucu Estetik Cerrahi Sünnet' sonrasında, genellikle bir hafta içerisinde de iyileşme tamamlanıyor".

Türkiye'de cinsel problemler gittikçe arttığı için sünnet cerrahisinin hangi teknikle yapıldığının önem kazandığını anlatan Dr. Işık, şunları söyledi: 
"2015 Aralık ayında AB uyum yasalarıyla beraber çıkartılan yasa kapsamında Türkiye'de fenni sünnetçilik yasaklandı. Artık yalnızca belli branştaki cerrahların sünnet yapma yetkisi bulunuyor. Geleceğe dair kaygıların ortadan kaldırılması için de sinir koruyucu estetik sünnet cerrahisinin yapılması önem arz ediyor." 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sünnet bu yaşta olursa cinsel haz, erken boşalma ve cinsiyet sorunu yaratıyor
Foto Galeri Sünnet bu yaşta olursa cinsel haz, erken boşalma ve cinsiyet sorunu yaratıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yunanistan GKRY İsrail ve ABD arasında enerji zirvesi
Yunanistan GKRY İsrail ve ABD arasında enerji zirvesi
S-400'ler yeni görevini başarıyla yerine getirdi
S-400'ler yeni görevini başarıyla yerine getirdi
'Falcao Galatasaray için Arda'yı aradı'
'Falcao Galatasaray için Arda'yı aradı'
Erdoğan: Amerikalılarla birlikte harekat merkezi kurulacak
Erdoğan: Amerikalılarla birlikte harekat merkezi kurulacak
Meral Akşener’in A Takımı belli oldu
Meral Akşener’in A Takımı belli oldu
Ankara'dan son dakika haberi! Türkiye ve ABD Güvenli Bölge'de anlaştı
Ankara'dan son dakika haberi! Türkiye ve ABD Güvenli Bölge'de anlaştı
ÖNCEKİ HABERLER
Kaz Dağları'nda neler oluyor? Alamos Gold şirketi 400 milyonla 4 milyar alacak
Kaz Dağları'nda neler oluyor? Alamos Gold şirketi 400 milyonla 4 milyar alacak
Fatih Terim'in kaçıncı kupası oldu?
Fatih Terim'in kaçıncı kupası oldu?
Galatasaray Akhisarspor TFF Süper Kupa maçı golleri ve geniş özeti
Galatasaray Akhisarspor TFF Süper Kupa maçı golleri ve geniş özeti
Emekli astsubay dehşet saçtı
Emekli astsubay dehşet saçtı
DAEŞ, Suriye'de yeniden canlanıyor!
DAEŞ, Suriye'de yeniden canlanıyor!
Sana börek yaparım ama oy vermem demişti! İmamoğlu ziyaret etti
Sana börek yaparım ama oy vermem demişti! İmamoğlu ziyaret etti
Yorumlar