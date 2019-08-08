Sünnet yaşı kaç olmalı? 6 yaştan sonra sünnet cinsel sorun yaratıyor

Sünnet yaşı ileriki yaşlardaki cinsel hayat için kritik önemde. Psikiyatristlerin tavsiye ettiği en ideal dönem ilk 6 ay veya 6 yaşından sonrası. 2-6 yaş arası yapılacak sünnet ise psikolojik travmalar açısından en sakıncalı dönem. Çocuklar 2-6 yaş arası cinsel kimlik kazanım döneminde oluyorlar.

Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, sinir koruyucu estetik cerrahi sünnet hakkında bilgi vererek, "Erkek çocuklarının ileri yaşlarda cinsel problemler yaşamaması için sünnet operasyonunun sinir koruyucu yöntemle yapılması gerekiyor" dedi.

Sünnet için ideal yaş

Sünnet operasyonu için ideal zaman ilk 6 ayda veya 6 yaşından sonrası. Çocukların cinsel kimlik kazandığı 2-6 yaş arası yapılan sünnet ise çok sakıncalı. Zira ileri yaşlarda cinsiyet değiştirme, erken boşalma ve haz sorunu gibi bir çok soruna sebep oluyor. Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, "Sünnet için ideal yaş aralığı çocuk psikiyatristlerinin önerileri doğrultusunda belirlenmiştir" dedi.

Ara dönemde yapılan sünnet erken boşalma ve cinsiyet değişikliğine yolaçıyor

Sinir koruyucu estetik cerrahi sünnet hakkında bilgi veren Işık, sağlıklı bir cinsel hayat için şu bilgileri aktardı:

-"Psikiyatristler, ara dönem dediğimiz yaş aralığında erkek çocuklarının penislerine müdahaleyi doğru bulmuyorlar; çünkü bu ara dönemde keyfi olarak sünnet ettirilen erkek çocuklarının ileri yaşları incelendiğinde; cinsel problemlerin, eş cinsel ilişkilerin, cinsiyet değiştirme taleplerinin ve erken boşalma probleminin daha sık görüldüğünü bildiriyorlar. Tüm bu nedenlerle ara dönemde sünnet yapmayı cerrahlar olarak biz de tercih etmiyoruz".

Haz problemi yaşar

Normal cerrahi sünnet esnasında erkek çocuğundan anormal bir şekilde doku çıkartılması halinde, ileriki yaşlarda erken boşalma ve haz problemlerinin yaşanabileceğine tekrar dikkat çeken Dr. Işık, şöyle devam etti:



-"Sünnet derisinin alt kısmında çok yoğun sinir lifleri bulunuyor. Sünnet operasyonunda bu bölgenin kesinlikle çıkartılmaması gerekiyor. Eğer bu bölge alınırsa, çocukların ileri ki yaşamlarında ciddi cinsel problemler ortaya çıkabiliyor. Erkeklerin gelecekteki cinsel yaşamlarını garanti altına almak için sinir koruyucu estetik sünnetin tercih edilmesi gerekiyor. Lokal veya hafif bir anestezi altında yaklaşık olarak 45 dakikada tamamlanan ve uzun süreli hastanede yatışı gerektirmeyen 'Sinir Koruyucu Estetik Cerrahi Sünnet' sonrasında, genellikle bir hafta içerisinde de iyileşme tamamlanıyor".

Türkiye'de cinsel problemler gittikçe arttığı için sünnet cerrahisinin hangi teknikle yapıldığının önem kazandığını anlatan Dr. Işık, şunları söyledi:

"2015 Aralık ayında AB uyum yasalarıyla beraber çıkartılan yasa kapsamında Türkiye'de fenni sünnetçilik yasaklandı. Artık yalnızca belli branştaki cerrahların sünnet yapma yetkisi bulunuyor. Geleceğe dair kaygıların ortadan kaldırılması için de sinir koruyucu estetik sünnet cerrahisinin yapılması önem arz ediyor."