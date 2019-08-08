Demirören Grubu'nda flaş kararlar! CNN Türk ve DHA’nın genel müdürleri görevden alındı

Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) ve CNN Türk'ün tepe yönetiminde değişiklikler yaşandı. Ajansın yönetim katında birçok görev yerinde değişiklik yaşanırken Genel Müdür de değişti.

DHA'nın mevcut genel müdür Salih Zeki Sarıdanişmet görevden alınarak Demirören Medya Danışma Kurulu Üyesi görevine getirildi. A Haber İstihbarat Şefi olarak çalışırken CNN Türk Haber Koordinatörlüğü görevine getirilen Kubilay Gülbek, CNN Türk'ten alınarak Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü yapıldı. A Haber haber müdürü iken CNN Türk Genel Yayın Koordinatörlüğü'ne getirilen Murat Yancı ise Bora Bayraktar'ın yerine CNN Türk Genel Müdürü oldu.

Üst yönetimden çalışanlara gönderilen mesajda yapılan değişiklikler şöyle aktarıldı:

- CNN Türk Genel Müdürü olarak görev yapan Sayın Bora Bayraktar ve Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü olarak görev yapan Sayın Salih Zeki Sarıdanişmet, 'Demirören Medya Danışma Kurulu Üyesi',

- CNN Türk Genel Yayın Koordinatörlüğü görevini sürdüren Sayın Murat Yancı, 'CNN Türk Genel Müdürü',

- CNN Türk Haber Koordinatörlüğü görevini sürdüren Sayın Kubilay Gülbek, 'Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü',



- Demirören Dijital ve Teknoloji Grubu İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Elif Karacaoğlu, söz konusu görevinin yanı sıra eşzamanlı olarak 'Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı',

- Demirören TV Dijital Grup Direktörü Sayın Baha Uyar, halihazırda sorumlu olduğu görev alanına Cnnturk.com.tr’nin eklenmesi ile 'Demirören TV Dijital Medya Genel Müdür Yardımcısı',

- Demirören Dijital Grubu üst düzey yöneticilerimizden,

Sayın İlker Ergen, hurriyet.com.tr’den sorumlu 'Dijital Medya Genel Müdür Yardımcısı',

Sayın Seval Üçler, milliyet.com.tr’den sorumlu 'Dijital Medya Genel Müdür Yardımcısı',

Sayın Papatya Somer, posta.com.tr’den sorumlu 'Dijital Medya Genel Müdür Yardımcısı',

Sayın Efe Kavuşturan, fanatik.com.tr’den sorumlu 'Dijital Medya Genel Müdür Yardımcısı',

- Demirören Medya bünyesindeki tüm gazetelerin reklam satışından sorumlu olmak üzere Sayın Selim Gülmen, 'Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı', olarak atanmışlardır."