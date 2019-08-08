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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına Kaz Dağları talimatı! Gereğini yapın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına Kaz Dağları talimatı! Gereğini yapın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarına Kaz Dağları'ndaki maden arama faaliyetlerinin manipüle edildiğini vurgulayarak, bir eksiklik var gereğinin yapılması için talimat verdi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, tartışmalara sebep olan Kaz Dağları konusunda kurmaylarına talimat verdi. Burada bir manipülasyon olduğunun altını çizen Erdoğan, bu olayın takipçisi olacağını söyleyerek, bir eksiklik varsa gereğinin yapılmasını istedi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında Kaz Dağları'nda yaşananlara değindi.

"Anlayabilmiş değilim"

Bu madene ruhsatın 2001 yılında CHP'li belediye tarafından verildiğinin belirtilmesinin ardından Erdoğan "Bu konu neden buraya kadar geldi? Bunun bizimle ne alakası var? Anlayabilmiş değilim. Daha o zaman AK Parti bile kurulmamıştı. Birileri bu olayı manipüle ediyor" dedi.

Kaz Dağları'na gidecek

Erdoğan, Kaz Dağları çevresini daha önce gezdiğini söyleyerek yakın zamanda oraya tekrar gideceğini kaydetti. Bu arada toplantıda AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü kutlamaları da gündeme geldi. 14 Ağustos'tun Kurban Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle kutlamaların bir hafta ertelenmesine karar verildi.

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