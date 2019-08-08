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Falcao'dan Muslera'nın paylaşımına bomba yorum!

Falcao'dan Muslera'nın paylaşımına bomba yorum!

Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Manoca'nın golcüsü Radamel Falcao, taraftarı heyecanlandıracak bir paylaşımda bulundu.

Transfer bombasını patlatmaya hazırlanan Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Kolombiyalı yıldız oyuncu Radamel Falcao, sosyal medyadan taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. 

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı Süper Kupa zaferi paylaşımının altına 'Cimbombom' yazarak yorum yaptı.

Muslera: Galatasaray'a gel idol
Başarılı file bekçisi, Falcao'nun bu paylaşımının ardından, "Galatasaray'a gel idol" cevabını verdi. 

Donk: Gel, bir hafta sonra sezon başlıyor 
Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Donk da Falcao'nun yorumuna cevap veren isimlerden. Donk, "Gel, bir hafta sonra sezon başlıyor" mesajını yolladı. 

Albayrak takibe aldı
Kolombiyalı golcü ile ilgili tüm bu yorumların ardından Aldurrahim Albayrak, Radamel Falcao'yu takip etmeye başladı ve gönderilerini beğendi. 



Mustafa Cengiz: İnşallah diyelim
TFF Süper Kupa maçının ardından düzenlenen törenden sonra basın mensuplarına açıklama yapan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Monaco'dan transfer edilmesi beklenen Kolombiyalı futbolcuyla ilgili, "İnşallah kampta açıklama olursa okuruz. İnşallah diyeyim." ifadelerini kullandı.

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