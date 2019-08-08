Fenerbahçe Nijeryalı forvet Ahmed Musa'yı gözüne kestirdi

ADA'DA TRANSFER ÜSSÜ - İngiltere'de olan Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar hem Diagne'nin satışı hem de orta sahaya yapılacak takviyelerle ilgili görüşmleri sürdüyor. Chelsea'nin ön liberosu Bakayoko ile temas kuran Aslan'ın listesindeki iki isim daha var: Arsenal'den Elneny ve Everton'dan Schneiderlin. Bu üçlüden biri bitecek.