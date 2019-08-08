Fenerbahçe Nijeryalı forvet Ahmed Musa'yı gözüne kestirdi
Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr forması giyen 26 yaşındaki forvet Ahmed Musa'nın peşine düştü. Yönetim, yıldız oyuncuyla pazarlık halinde.
AHMED MUSA SÜRPRİZİ - Fenerbahçe Nijeryalı yıldızı gözüne kestirdi. Sarı-lacivertliler, sürpriz bir hamleyle Al Nassr forması giyen Nijeryalı yıldız Ahmed Musa'ya kanca attı. Fenerbahçe Yönetimi, Suudi Arabistan ekibinde forma giyen oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. F.Bahçe'nin eski oyuncusu Giuliano'nun takım arkadaşı Ahmed Musa'nın da Süper Lig'de oynamaya sıcak baktığı bildirildi. Yönetim, yıldız oyuncuyla pazarlık halinde.
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