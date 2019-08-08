HABER /  FENERBAHÇE
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Fenerbahçe yeni transferi Zanka'yı İstanbul'a getirdi

İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe yeni transferi Zanka'yı İstanbul'a getirdi

Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmesi yaşandı. Bu doğrultuda yeni transferi Zanka İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolünden geçecek olan Danimarkalı stoper, daha sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe’nin bir süredir transfer için görüştüğü Danimarkalı stoper Zanka İstanbul’a geldi. Sabaha karşı 04.30’da İstanbul’a iniş yapan Danimarkalı futbolcuyu Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki karşıladı. 

Zanka’ya havalimanında bulunan taraftarlar ilgi gösterirken 29 yaşındaki futbolcu daha sonra özel araçla İstanbul Havalimanı’ndan ayrıldı.



İşte Zanka'nın kariyeri
Gambiya asıllı oyuncu Kopenhag'da parladı. Asıl ismi Mathias Jorgensen olan oyuncu Zanka adıyla tanınıyor. 2012 yılında PSV'ye transfer olan Zanka 2014'te Kopenhag'a geri döndü. 2017'de 2.7 milyon euro bonservis bedeliyle Hudddersfield'e gittive iki sezondur İngiliz ekibinin formasını giyiyor. Kulüp kariyerinde 382 maça çıkan Zanka 24 gol atarken 10 asist yaptı. 

Zanka, Danimarka Milli Takımı'nda 23 kez forma giydi ve 2 gol kaydetti. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına Kaz Dağları talimatı! Gereğini yapın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına Kaz Dağları talimatı! Gereğini yapın
Resmi Gazete'de yayımlandı 403 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi
Resmi Gazete'de yayımlandı 403 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in evine polis operasyonu
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in evine polis operasyonu
Yunanistan GKRY İsrail ve ABD arasında enerji zirvesi
Yunanistan GKRY İsrail ve ABD arasında enerji zirvesi
S-400'ler yeni görevini başarıyla yerine getirdi
S-400'ler yeni görevini başarıyla yerine getirdi
'Falcao Galatasaray için Arda'yı aradı'
'Falcao Galatasaray için Arda'yı aradı'
ÖNCEKİ HABERLER
Havaist otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Havaist otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Dolar kuru bugün ne kadar? Dolarda son durum! 08.08.2019
Dolar kuru bugün ne kadar? Dolarda son durum! 08.08.2019
Demirören Grubu'nda flaş kararlar! CNN Türk ve DHA’nın genel müdürleri görevden alındı
Demirören Grubu'nda flaş kararlar! CNN Türk ve DHA’nın genel müdürleri görevden alındı
ABD'den İngiltere'ye çağrı: Anlaşmaya hazırız
ABD'den İngiltere'ye çağrı: Anlaşmaya hazırız
Sürücüler dikkat! İstanbul Havalimanı yolu trafiğe kapandı
Sürücüler dikkat! İstanbul Havalimanı yolu trafiğe kapandı
ÖSYM AİS DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2019 tercih kılavuzu
ÖSYM AİS DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2019 tercih kılavuzu
Yorumlar