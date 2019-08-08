Fenerbahçe yeni transferi Zanka'yı İstanbul'a getirdi

Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmesi yaşandı. Bu doğrultuda yeni transferi Zanka İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolünden geçecek olan Danimarkalı stoper, daha sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe’nin bir süredir transfer için görüştüğü Danimarkalı stoper Zanka İstanbul’a geldi. Sabaha karşı 04.30’da İstanbul’a iniş yapan Danimarkalı futbolcuyu Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki karşıladı.

Zanka’ya havalimanında bulunan taraftarlar ilgi gösterirken 29 yaşındaki futbolcu daha sonra özel araçla İstanbul Havalimanı’ndan ayrıldı.





İşte Zanka'nın kariyeri

Gambiya asıllı oyuncu Kopenhag'da parladı. Asıl ismi Mathias Jorgensen olan oyuncu Zanka adıyla tanınıyor. 2012 yılında PSV'ye transfer olan Zanka 2014'te Kopenhag'a geri döndü. 2017'de 2.7 milyon euro bonservis bedeliyle Hudddersfield'e gittive iki sezondur İngiliz ekibinin formasını giyiyor. Kulüp kariyerinde 382 maça çıkan Zanka 24 gol atarken 10 asist yaptı.

Zanka, Danimarka Milli Takımı'nda 23 kez forma giydi ve 2 gol kaydetti.