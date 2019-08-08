Emre Belözoğlu çıldırdı saha içinde Ozan Tufan'a fırça attı
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya Serie A takımlarından Cagliari Calcio ile 2-2 berabere kaldı. Emre Belözoğlu'nun saha içinde Ozan Tufan'ı azarlaması dikkat çeken detay oldu.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi taraftarı önünde oynadığı hazırlık maçında İtalyan temsilcisi Cagliari'yle 2-2 berabere kaldı. Ülker Stadı'nda 20 binin üzerinde taraftarının önünen çıkan Fenerbahçe, ilk yarıyı 35. dakika Emre Belözoğlu, 45+1. dakikada ise Ozan Tufan'ın golüyle 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Cagliari, 54. dakikada Song ve 62. dakikada penaltıdan Joao Pedro ile goller buldu ve karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe'ye 4 sezon sonra yeniden dönen Emre Belözoğlu, Kadıköy'ün çimlerine 1530 gün sonra çıktı. Ülker Stadı'nda son olarak 30 Mayıs 2015'te Kasımpaşa karşısında Fenerbahçe forması giyen Emre, 4 yılı aşkın süre sonra sarı-lacivertli formayı Kadıköy'de giydi.
Çok klas bir gol attı: İlk yarıda sahada kalan ve muhteşem bir performans ortaya koyan Emre Belözoğlu, 35. dakikada da şık bir frikik golü attı.
Soluğu Ozan'ın yanında aldı: Fenerbahçe'nin ikinci golüne imza atan Ozan Tufan, sevincinin ardından Emre Belözoğlu sürprizi ile karşılaştı. Emre golün ardından ilk yarının bitmesiyle soluğu Ozan’ın yanında aldı.