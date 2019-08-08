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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Falcao mesajı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Falcao mesajı

TFF Süper Kupa'da Akhisarspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Falcao transferi hakkında konuştu.

Sıcağa ve rutubete rağmen güzel bir maç olduğunu söyleyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Akhisarspor’da görüldüğü gibi taş gibi bir takım. Onlara da alışkın oldukları lige geri dönüş diliyorum. Bütün takımlara sezon başlamadan başarılar diliyorum. Bütün rakiplerimize esenlikler diliyorum. Bugün kupayı kaldırdık çok mutluyuz. Adil, dürüst, hakça bir yarış içinde liglerimiz ve kupalarımız devam eder” diye konuştu. 

Takım çok iyi olduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Cengiz, “Tabiri caizse ilk defa bu sahada oynadık. Güzelde bir stat 22 bin kişilik. Türkiye stat konusunda Avrupa’yı yakalamış durumda. Futbolumuzda da sadece Galatasaray değil bütün takımlarımız ile Avrupa’yı yakalar geçeriz ve dünyanın en tepesine çıkarız ve en tepesinde de Galatasaray’ımız olur inşallah” ifadelerini kullandı. 

Taraftarın Falcao ısrarına ise Başkan Cengiz, “İnşallah KAP’ta açıklama olursa hep birlikte okuruz” dedi. 

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