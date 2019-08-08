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İYİ Parti'de yeni yönetim modeli İsmail Tatlıoğlu açıkladı! Gölge kabine geliyor

Anadolu Ajansı
İYİ Parti'de yeni yönetim modeli İsmail Tatlıoğlu açıkladı! Gölge kabine geliyor

İYİ Parti yönetimde değişikliğe gidiyor. Parti yeni bir model uygulayacak. İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı İsmail Tatlıoğlu yaptığı açıklamada ''artık Başkanlık Divanı, Genel Başkan yardımcılarından değil, her biri konusuna vakıf başkanlıklardan oluşacak" dedi.

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Artık Başkanlık Divanı, Genel Başkan yardımcılarından değil, her biri konusuna vakıf başkanlıklardan oluşacak." dedi. Tatlıoğlu, İYİ Parti'de yeni seçilen Genel İdare Kurulunun ilk toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Türk siyasetinde partilerin bu zamana kadar dar alanda politika yaptıklarını ve klasik organizasyon şemasıyla çalıştığını anlatan İsmail Tatlıoğlu, zamanın ruhuna uygun bir yönetim kadrosu ve organizasyonla yola devam edeceklerini bildirdi.

Bu yönetim modeli gölge kabineyi oluşturur

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında ilk toplantılarını yaptıklarına işaret eden Tatlıoğlu, "Artık Başkanlık Divanı, Genel Başkan yardımcılarından değil, her biri konusuna vakıf başkanlıklardan oluşacaktır. Bu yeni yönetim modeli, aslında gerçek anlamda gölge kabineyi oluşturur." diye konuştu.

Biz yeminli evet ya da hayırcılar değiliz

İsmail Tatlıoğlu, yeni sistem sayesinde siyasetin de yenileneceğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: "Her bir başkanlığımız mevcut iktidarın icraatlarını takip edip gerektiğinde uyaracak, gerektiğinde çözüm önerilerini sunacaktır. Biz yeminli evet ya da hayırcılar değiliz. Olumlunun yanında, olumsuzun karşısındayız. Bunu parlamento çalışmaları sırasında da gösterdik."

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