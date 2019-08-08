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Sivasspor’da forma numaraları belli oldu

İhlas Haber Ajansı
Sivasspor’da forma numaraları belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’da futbolcuların giyecekleri forma numaraları açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni transferlerden kaleci Muammer Yıldırım 1, Aaron Appindangoye 4, Isaac Cofie 5, Mustapha Yatabare 9, Armin Djerlek 22, Samassa Mamadou 30, Marcelo Goiano 87, Caner Osmanpaşa 88 numaralı formayı terletecek. Diğer futbolcuların yeni sezondaki forma numaraları ise şu şekilde açıklandı: 
“Arouna Kone 2, Uğur Çiftçi 3, Mert Hakan Yandaş 8, Hugo Vieira 10, Erdoğan Yeşilyurt 11, Serhiy Rybalka 17, Fatih Aksoy 20, Ali Şaşal Vural 29, Hakan Arslan 37, Emre Kılınç 54, Ziya Erdal 58.” 

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