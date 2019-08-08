Hatay'da inanılmaz uyuşturucu operasyonu! Sondaj makinelerine yerleştirilmiş

Çalışma başlatan polis, "Akrep" ve "Rüzgar" isimli narkotik köpeklerinin de katılımıyla düzenledikleri operasyonda, tır içerisindeki su kuyularına ait sondaj makinelerinin silindirlerine gizlenmiş 1 milyon 408 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.