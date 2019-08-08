Abdullah Ağar'dan dikkat çeken güvenli bölge mutabakatı açıklaması

Suriye'de güvenli bölge konusunda ABD'yle mutabakata varılmasını değerlendiren Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar, "Temel sorun, Türkiye’nin üniter yapısına yönelmiş bir terör örgütünün ABD başta bazı dost ve müttefikler tarafından korunması, kollanması, fonlanması, ve yönlendirilmesi meselesidir" dedi.

Türkiye'nin ABD ile beraber koordine edeceği ve yöneteceği güvenli bölgenin detaylarıyla ilgili bilgi açıklama yapılmadı. Ne zaman başlayacağı ve tampon bölgenin genişliği bilinmiyor.

Çok sayıda bilinmezlikleri barındıran mutabakata ilişkin Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından endişelerini dile getirdi.

Menbiç örneği

ABD'nin engelleme ve oyalama stratejilerinde çok iyi olduğunu söyleyen Ağar, "Eğer burada gereken hassasiyeti, kararlılığı, caydırıcılığı ve yığınağının etkisini göstermez/gösteremezse yeni bir Menbiç Süreci yaşamak zorunda kalır. " dedi.

Sorunun taciz ve sızma girişimlerinin olmadığını, ABD'nin de konuyu bu şekilde algıladığına dikkat çeken Ağar, yazısına şöyle devam etti:

Temel sorun YPG'nin kollanmasıdır

"TEMEL SORUN: Türkiye’nin üniter yapısına/toprak bütünlüğüne/kardeşliğine/egemenliğine yönelmiş bir terör örgütünün ABD başta bazı dost ve müttefikler tarafından KORUNMASI-KOLLANMASI-HİMAYE EDİLMESİ-FONLANMASI-DONATILMASI-EĞİTİLMESİ-YÖNETİLMESİ ve YÖNLENDİRİLMESİ MESELESİDİR.

ABD ile işletilmeye başlayan bu yeni sürecin nihai Askeri-Siyasi ve jeopolitik hedefi bu olması gerektir. Yoksa ABD, fiili durumu dayatacaktır. Eğilimlerinde bir değişiklik ya da bir irade beyanı görülmüyor.

Konuyla ilgili son derece önemli üst düzey açıklamalar yapıldı. Son derece güçlü kararlılık mesajları verildi. Artık gereği, SAHA da etki, eylem, takip ve kontrol zamanı. Tersi olduğu takdirde GÜVENİRLİK-İNANIRLIK-SAMİMİYET ve KARARLILIK RİSKİ VAR.

Tarih yargılar. Tarihi sorumluluklar, tarihi kararlılıklar ve misyonlar ister. Konu Cumhuriyet tarihinin en önemli jeopolitik sorunudur.

Güvenli Bölge'ye ilgili yapılan açıklamada Güvenli Bölge'nin; - Genişliğine, - Derinliğine, - Bileşenlerine, - Ruhunu ve Kurgusuna... dair bir ifadenin olmaması, ANLAŞILAMAYANLAR üzerinden değil, ANLAŞILABİLENLER-NİYET ve TEMENNİLER üzerinden bir açıklama yapıldığını anlatır.