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Bakan Fahrettin Koca'dan sağlık turizmi atağı! 1-2 ay içinde yapılacak

Bakan Fahrettin Koca'dan sağlık turizmi atağı! 1-2 ay içinde yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Sağlık turizmini Türkiye'de markalaştırmak istiyoruz, süreç başladı. Önümüzdeki 1-2 ay içinde büyük bir lansman yapılacak." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık yaşanan gelişmeler ve bakanlığın sağlık politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hava ambulansı konusunda son derece ileri bir noktada olunduğunu belirten Koca, "Dünyada vatandaşına bu anlamda ücret almadan hizmet sunan bir ülkeyiz" dedi.

Bakan Koca önemli bir döviz girdisi olarak görülen sağlık turizmi hakkında şunları söyledi;

"Sağlık turizmini Türkiye'de markalaştırmak istiyoruz, süreç başladı. Önümüzdeki 1-2 ay içinde büyük bir lansman yapılacak."

 5 BİN 600 NAKİL YAPILDI

Sağlık Bakanı Koca, "Organ naklinde çok önemli mesafe aldık. Geçen yıl yapılan kalp ve böbrek nakli sayısı 5 bin 600'e ulaştı" dedi.

Sağlık Bakanı Koca'nı ayrıca şunları söyledi;

Hava ambulansı konusunda son derece ileri bir noktadayız. Dünyada vatandaşına bu anlamda ücret almadan hizmet sunan bir ülkeyiz.

Organ naklinde çok önemli mesafe aldık. Geçen yıl yapılan kalp ve böbrek nakli sayısı 5 bin 600'e ulaştı.

Aşıda önümüzdeki 5 yıllık süreçte dışa bağımlılığımızı bitirmek istiyoruz.

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