Kostas Mitroglou'nun yeni adresi belli oluyor

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in performansından memnun kalmadığı Yunan golcü Kostas Mitroglou'nun geleceği yavaş yavaş netleşiyor.

Falcao transferinde mutlu sona yaklaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in performansından memnun kalmadığı Yunan golcü Kostas Mitroglou'nun geleceğiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

"Mitroglou gibi ismini vermediğim futbolcular hakkında cevap veremem"

Adı Fransa Ligi takımlarından Nantes ile anılan Kostas Mitroglou için açıklama geldi. Nantes Genel Menajeri Franck Kita kendisine yöneltilen "Mitrogluo ile ilgileniyor musunuz?" sorusuna "Mitroglou gibi ismini vermediğim futbolcular hakkında cevap veremem" yanıtını verdi.

Lecce, Yunan golcüye çok yakın

Öte yandan İtalyanların iddiasına göre; Lecce, Yunan golcü Mitroglou'nun transferinde son aşamaya geldi. Oyuncunun 2.5 milyon Euro olan ücretinin bir kısmını Galatasaray, bir kısmını ise Lecce ödeyecek.