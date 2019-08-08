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Bakayoko'nun gönlü Galatasaray'da

Bakayoko'nun gönlü Galatasaray'da

Galatasaray'ın Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı orta saha oyuncusu Bakayoko'nun sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

Sevilla'ya transfer olan Fernandao'nun boşluğunu Bakayoko ile doldurmak isteyen ve Londra'da temaslarını sürdüren Galatasaray'da idari menajer Şükrü Hanedar pazarlıklarını sürdürüyor. 

Fransız orta saha için Chelsea'nin, Cimbom'dan 3.5 milyon Euro kiralama bedeli talep ettiği öğrenildi. 

Galatasaray'a sıcak bakıyor
Seri'deki taktiği uygulayan G.Saray 1.5 milyon Euro önerirken, pazarlıklar devam ediyor. İtalyan ekiplerinin de listesinde yer alan Bakayoko'nun Aslan'a sıcak baktığı öğrenildi.

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