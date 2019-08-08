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İtalyanlardan Fenerlileri üzecek Kolarov iddiası

İtalyan medyası, Roma'nın Athletic Bilbao maçında gösterdiği performanstan ötürü, Kolarov'un takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığını yazdı.

Fenerbahçe'nin 2 ay sahalardan uzak kalacak Hasan Ali Kaldırım'ın yerine renklerine bağlamaya çalıştığı Roma'nın Sırp yıldızı Aleksandar Kolarov'un transferi konuşulmaya devam ediyor. 

‘Kolarov, kesin Roma’da kalıyor’
İtalya'nın Il Romanista gazetesinden Roma Muhabiri Dario Moio, Sırp futbolcunun transferi hakkında; "Kolarov, Bilbao karşısında çok iyi bir performans sergiledi. İyi performansını güzel bir golle süsledi. Bu saatten sonra artık ‘Kolarov, kesin Roma’da kalıyor’ diyebilirim." ifadelerini kullandı. 

Frikik golü attı
Çarşamba akşamı Roma ile Athletic Bilbao arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında Kolarov, 59. dakikada takımının ilk golüne imza atmıştı. Kolarov, 2-2 biten karşılaşmanın ikinci yarısında Florenzi'nin yerine oyuna girmişti. 

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