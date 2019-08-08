HABER /  GÜNCEL
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

İstanbul'da sahte e-ticaret sitesine operasyon

İhlas Haber Ajansı

Sahte “e-ticaret” sitesi kurarak, sipariş veren vatandaşlara istedikleri ürünle alakası olmayan defolu çorapları gönderen dolandırıcılara operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyeti, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kurdukları sahte “e-ticaret” siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında şüphelilerin, 5 farklı internet sitesi kurmuş oldukları, bu siteler üzerinden sipariş veren vatandaşlara istedikleriyle alakası olmayan defolu çoraplar gönderdiği veya hiçbir ürün gönderilmediği tespit edildi. Şahısların kimlikleri ve yerleri tespit edildikten sonra dolandırıcıları yakalamak için operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon da 7 şüpheli suçüstü yakalandı. 

Toplam zararı 500 bin TL’nin üzerinde 
Ekiplerin sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, sahte internet sitelerinden sipariş veren vatandaşların zararının 500 bin TL’nin üzerinde olduğu öğrenilirken, toplam zararı tespit etme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. 

Sosyal medyada ilgi çekici reklamlarla vatandaşı kandırmışlar
Şüphelilerin kullandığı yöntemin ise, sosyal medya uygulamaları üzerinden ilgi çekici reklamlar vererek, vatandaşları kurdukları sahte “e-ticaret” sitelerine yönlendirmek olduğu öğrenildi. Şüpheliler aynı yöntemi kullanarak 125 farklı eylem gerçekleştirdikleri, birçok ilde vatandaşları bu şekilde mağdur ettikleri belirtildi. 

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslar işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 7 şahıstan 3’ü serbest bırakılırken, 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye ve ABD anlaştı peki Suriye güvenli bölge için ne diyor?
Türkiye ve ABD anlaştı peki Suriye güvenli bölge için ne diyor?
İstanbul'u bakın kimler yönetecek? Ekrem İmamoğlu yeni kadrosunu tanıttı!
İstanbul'u bakın kimler yönetecek? Ekrem İmamoğlu yeni kadrosunu tanıttı!
Ali Koç'tan Fenerbahçelilere transfer müjdesi
Ali Koç'tan Fenerbahçelilere transfer müjdesi
Abdullah Ağar'dan dikkat çeken güvenli bölge mutabakatı açıklaması
Abdullah Ağar'dan dikkat çeken güvenli bölge mutabakatı açıklaması
Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri bugün başladı
Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri bugün başladı
Bakan Fahrettin Koca'dan sağlık turizmi atağı! 1-2 ay içinde yapılacak
Bakan Fahrettin Koca'dan sağlık turizmi atağı! 1-2 ay içinde yapılacak
ÖNCEKİ HABERLER
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Gönül rahatlığı ile kurbanlarınızı kesebilirsiniz
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Gönül rahatlığı ile kurbanlarınızı kesebilirsiniz
Riza Durmisi Beşiktaş'ı reddetmişti fikir değiştirdi
Riza Durmisi Beşiktaş'ı reddetmişti fikir değiştirdi
BMD Başkanı Sinan Öncel 125 ülkedeki mağaza sayısını açıkladı!
BMD Başkanı Sinan Öncel 125 ülkedeki mağaza sayısını açıkladı!
Karabük'te FETÖ operasyonu! 18 kişi adliyeye sevk edildi
Karabük'te FETÖ operasyonu! 18 kişi adliyeye sevk edildi
Bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman emekli ödemeleri
Bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman emekli ödemeleri
Diyarbakır'da takdire şayan davranış! Sokak sokak dolaşıp çocukları ücretsiz tıraş ediyor onları sevindiriyor
Diyarbakır'da takdire şayan davranış! Sokak sokak dolaşıp çocukları ücretsiz tıraş ediyor onları sevindiriyor
Yorumlar