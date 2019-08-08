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Riza Durmisi Beşiktaş'ı reddetmişti fikir değiştirdi

Riza Durmisi Beşiktaş'ı reddetmişti fikir değiştirdi

İtalyan medyası, daha önce Beşiktaş'ın teklifini geri çeviren Riza Durmisi'nin artık İstanbul'a gitmeye daha sıcak baktığını yazdı.

Çizme basını, daha önce Beşiktaş'ın teklifini geri çeviren Riza Durmisi'nin artık İstanbul'a gitmeye daha sıcak baktığını iddia etti. Lazio formasını giyen Danimarkalı sol beki kiralamak isteyen Beşiktaş, önümüzdeki günlerde yeni bir teklif yaparak işi bitirmeye çalışacak.

Forvete sürpriz isim
Öte yandan Burak Yılmaz'ın sakatlığı sonrasında forvet mevkisine transfer yapmak için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Romanya'nın Cluj takımında forma giyen George Tucudean'ı da değerlendirmeye aldı.

Pazarlıklar başladı
2020 yılına kadar Rumen ekibiyle sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki santrfor için pazarlıkların başladığı öğrenildi. Transferi ise futbol direktörü Ali Naibi'nin yürüttüğü de gelen bilgiler arasında.

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