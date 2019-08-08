HABER /  GÜNCEL
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Erbil saldırısıyla ilgili son dakika gelişmesi Karayılan'ın en yakınındaki isimdi

Erbil saldırısıyla ilgili son dakika gelişmesi Karayılan'ın en yakınındaki isimdi

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'ye yönelik saldırının planlayıcılarından, "mavi kategori"de aranan "Botan" kod adlı Hacı Kurhan ile "Kendal" kod adlı Metin Akgün etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), PKK'nın sözde özel kuvvetler ve Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) sorumlularından Kurhan ile yardımcısı Akgün'e 30 Temmuz'da Irak'ın kuzeyindeki Gara alanında araçla hareket halindeyken operasyon düzenledi.

Hacı Kurhan mavi kategorideydi

Etkisiz hale getirilen iki teröristin de çok sayıda eyleme katıldıkları, Hacı Kurhan'ın Terörden Arananlar Listesi'nde "mavi kategori"de yer aldığı tespit edildi.

2002'de PKK'ya katılmış

Murat Karayılan'ın en güvendiği örgüt mensuplarından 1976 doğumlu Hacı Kurhan'ın PKK'ya 2002'de katıldığı, 2005'te Irak'taki Haftanin kampında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, ablasının da PKK mensubu olduğu, 2015'te PKK/KCK-YPG bünyesinde sorumlu düzeyde Suriye'nin Haseke ve Kamışlı bölgelerinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Örgüte yeni katılan teröristlerin Suriye'de eğitilerek eylem yapmak üzere Adana, Mersin ve Tarsus'a gönderilmesinden sorumlu olan Kurhan'ın, 2015'te, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki turistik, ekonomik ve stratejik öneme sahip yerlere eylem planladığı ortaya çıktı.

Kurhan'ın, Mart 2016'da Suriye-Türkiye sınır hattı sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği, PYD/YPG'nin sözde Rojava özel kuvvetler ve anti-terör birimi sorumlularından iken, 2018'de PKK özel kuvvetler Irak'ın Amadiye bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, 2018'de PKK'nın paravan terör örgütlerinden TAK'ta üst düzey göreve getirildiği tespit edildi

Kız kardeşi de örgüt elemanı çıktı

Metin Akgün'ün ise 1990 doğumlu olduğu ve PKK'ya Kasım 2014'te katıldığı, terör örgütü PKK/KCK adına Van kırsalında faaliyet yürüttüğü dönemde 15 Ağustos 2015'te Gevaş-Abalı Kayak Tesisleri ve 27 Ağustos 2015'te Gürpınar-Beşbudak Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait baz istasyonuna yönelik saldırıları, 1 Eylül 2015'te Van-Hakkari Karayolu Murataldı Mahallesi mevkisindeki mayın/EYP patlatılmasını, 3 Eylül  2015'te Gürpınar-Özlüce Mahallesi Köz mevkisinde VEDAŞ'a ait aracın gasbedilmesi eylemlerini gerçekleştirdiği öğrenildi.

Akgün'ün kız kardeşi "Berivan" kod adlı Neslihan Akgün'ün de 2014'te örgütün kırsal kadrosuna katıldığı, 2018'den itibaren "Botan" kod adlı Hacı Kurhan'a bağlı olarak faaliyet yürüttüğü ve aynı zamanda özel şoförlüğünü yaptığı tespit edildi.

İlgili Haberler
Erbil'de Türk diplomatı şehit eden terörist yakalandı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Türkiye'de 35 yıldır kan döken PKK'nın katlettiği masum çocuklar
Foto Galeri Türkiye'de 35 yıldır kan döken PKK'nın katlettiği masum çocuklar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Apo'dan çiçek almıştı! Perinçek'ten tartışma yaratacak çıkış: Doğru bir şey yaptım
Apo'dan çiçek almıştı! Perinçek'ten tartışma yaratacak çıkış: Doğru bir şey yaptım
Türkiye ve ABD anlaştı peki Suriye güvenli bölge için ne diyor?
Türkiye ve ABD anlaştı peki Suriye güvenli bölge için ne diyor?
İstanbul'u bakın kimler yönetecek? Ekrem İmamoğlu yeni kadrosunu tanıttı!
İstanbul'u bakın kimler yönetecek? Ekrem İmamoğlu yeni kadrosunu tanıttı!
Ali Koç'tan Fenerbahçelilere transfer müjdesi
Ali Koç'tan Fenerbahçelilere transfer müjdesi
Abdullah Ağar'dan dikkat çeken güvenli bölge mutabakatı açıklaması
Abdullah Ağar'dan dikkat çeken güvenli bölge mutabakatı açıklaması
Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri bugün başladı
Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri bugün başladı
ÖNCEKİ HABERLER
MİT ve TSK’dan ortak operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi
MİT ve TSK’dan ortak operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari Çukurca'da terör örgütü operasyonu!
Hakkari Çukurca'da terör örgütü operasyonu!
Anne babasından aylık alana bayram ikramiyesi ödenecek mi kaç para?
Anne babasından aylık alana bayram ikramiyesi ödenecek mi kaç para?
İstanbul'da sahte e-ticaret sitesine operasyon
İstanbul'da sahte e-ticaret sitesine operasyon
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Gönül rahatlığı ile kurbanlarınızı kesebilirsiniz
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Gönül rahatlığı ile kurbanlarınızı kesebilirsiniz
Memur zammı 2020-2021'de ne kadar olacak? Zam görüşmelerinde yeni gelişme
Memur zammı 2020-2021'de ne kadar olacak? Zam görüşmelerinde yeni gelişme
Yorumlar 4 yorum