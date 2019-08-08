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Apo'dan çiçek almıştı! Perinçek'ten tartışma yaratacak çıkış: Doğru bir şey yaptım

Abdullah Öcalan'dan çiçek almasıyla ilgili konuşan Vatan Parti Genel Başkanı Doğu Perinçek, Pişman olmadığını söyleyerek çok doğru bir şey yaptığını savundu.

Doğu Perinçek, son dönemde yaşanan gelişmeleri Odatv'ye değerlendirdi. CHP ve İYİ Parti'yi ABD'ye teslim olmakla suçlayan Perinçek, Vatan Partisi'nin MHP ve AK Parti'yle beraber Türkiye gemisinde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014 yılından sonra değiştiğini kaydeden Perinçek, bu yıldan sonra Erdoğan'ın PKK'nın FETÖ'nün üzerine yürüdüğü belirtti.

"Çok doğru bir şey yaptım"

Perinçek, "Apo'dan çiçek aldığınız için hiç pişman oldunuz mu?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

Hayır. Çok doğru bir şey yaptım. Mesele çiçek alma meselesi değil. Abdullah Öcalan yakalandığında 'Perinçek bana geldi. ABD ve İsrail'le beraber olma. Silahları bırak ve Türkiye'nin bütünlüğü içinde yer al' dedi. Ben orada çok doğru bir iş yaptım. Onu yapmasaydım içimde ukde kalırdı. Herkesle görüşürüm. Trump'la da görüşürüm. Düşmanla da görüşürüm. Herkesle görüşürüm.

Geçtiğimiz günlerde Kürtçe türkü söylemişti

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Adıyaman'a giden Perinçek, "Türkiye yeni bir döneme girmektedir. Türkiye, sizin yetiştirdiğiniz aslanlar gibi evlatlarla Amerika’ya, İsrail’e kafa tutuyor. PKK’yı, terörü bitiriyor." dedi.

Perinçek daha sonra bir düğünde Kürtçe türkü söyledi.
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