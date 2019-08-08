Memur zammı 2020-2021'de ne kadar olacak? Zam görüşmelerinde yeni gelişme

Erdoğan'ın elini öpmek isteyen dekan

Heyette yer alan 4 akademisyenden 2’si Kamu İşveren Heyeti tarafından belirlenirken diğer 2 isim ise kamu görevlileri tarafından belirlendi. Kamu İşveren Heyeti, tercihini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Uşan ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca’dan yana kullandı. Heyetteki isimlerden Prof. Dr. M. Fatih Uşan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpmek istemesiyle gündeme gelmişti. Kamu Görevlileri Heyeti ise Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Doç. Dr. Fatih Yardımcıoğlu ve Prof. Dr. Şakir Görmüş’ü heyette yer alacak isim olarak seçti.