Memur zammı 2020-2021'de ne kadar olacak? Zam görüşmelerinde yeni gelişme
Memur ve memur emeklilerinin 2020-2021 zammı için yapılan toplu görüşmeden son dakika haberi geldi. Memur zammı pazarlığında uzlaşma olmadığı taktirde devreye girecek hakem heyeti belli oldu.
Hükümet ile memurlar arasında 1 Ağustos’ta başlayan 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Memurların 2 yıl boyunca alacakları zammı belirleyecek olan toplu sözleşme masasında 3600 ek gösterge de bulunuyor. Bugün görüşmelerden yeni bir haber geldi.
Hakem heyeti belirlendi : 1 Ağustos’ta başlayan ve komisyon çalışmaları ile devam eden 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma olmaması durumunda başvurulacak hakem heyetinin kimlerden oluşacağı belli oldu. 10 kişiden oluşan hakem heyetinin uzlaşma olmaması durumunda 4 gün içerisinde karar vermesi gerekiyor.
Hakem heyetinde kimler var?
Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’ın başkanlık yapacağı heyette Sayıştay Başkan Yardımcısı Fikri Özkök’ün yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan belirlenen birer bürokrat yer alıyor.
Erdoğan'ın elini öpmek isteyen dekan
Heyette yer alan 4 akademisyenden 2’si Kamu İşveren Heyeti tarafından belirlenirken diğer 2 isim ise kamu görevlileri tarafından belirlendi. Kamu İşveren Heyeti, tercihini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Uşan ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca’dan yana kullandı. Heyetteki isimlerden Prof. Dr. M. Fatih Uşan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpmek istemesiyle gündeme gelmişti. Kamu Görevlileri Heyeti ise Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Doç. Dr. Fatih Yardımcıoğlu ve Prof. Dr. Şakir Görmüş’ü heyette yer alacak isim olarak seçti.