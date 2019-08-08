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Ersun Yanal'ın vazgeçemediği tek isim: Bana Gustavo'yu alın

Ersun Yanal'ın vazgeçemediği tek isim: Bana Gustavo'yu alın

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Damien Comolli ile yaptığı son transfer zirvesinde Luiz Gustavo'nun mutlaka transfer edilmesi gerektiğini ifade etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un transferde öncelikli hedef olarak saydığı ‘6 numara’ için birçok aday var. Ancak Ersun Yanal’ın gönlünde yatan isim Luiz Gustavo. Başarılı teknik adam, sportif direktör Damien Comolli ile yaptığı son transfer zirvesinde bu talebini dile getirdi.

“Mutlaka transfer etmeliyiz”
Fanatik'te yer alan iddiaya göre, Yanal, “Mutlaka transfer etmeliyiz” dediği Luiz Gustavo için, “Orta sahada beklentilerimizin hepsini karşılayacak bir isim. Kadronun en önemli parçalarından biri olur. Bu transfer için elimizden geleni yapmalayızı” ifadelerini kullandı. Yönetimin de onay vermesinin ardından Comolli, önceliği Sambacı’ya verdi.



Eski yıldızlar devreye girdi
Yönetim cephesi, Marsilya’yı ikna etmek için uğraşıyor. Sarı-Lacivertliler’in eski Brezilyalılar’ı Alex ve Deivid ise Luiz Gustavo’ya Fenerbahçe’yi anlatıyor! 32 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda Çubuklu’yu giymeye hazır. Kulüplerin anlaşması halinde, Gustavo ile el sıkışmak hiç de zor olmayacak! 

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