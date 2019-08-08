İzmir Kuşadası körfezde deprem oldu! AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı

İZMİR Kuşadası Körfez'de saat 11.39'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4.8 olarak açıklandı. Deprem hasara yol açmazken artçı sarsıntılar meydana geliyor.

İzmir ve çevre ilçelerinde hissedilen depremin merkez üssü AFAD tarafından Ege Denizi Kuşadası Körfez açıkları olarak duyuruldu. Seferihisar’ın da 8, 17 kilometre açığında kayıtlara geçen deprem saat 11.39’da meydana geldi.

Yerin 18,47 kilometre derinliğinde olan deprem, Kuşadası Körfez'in yanı sıra, Seferihasır ve çevre ilçeler ile İzmir kent merkezinde de yoğun şekilde hissedildi. Paniğe neden olan sarsıntıyla birlikte vatandaşlar, evlerinden ve iş yerlerinden sokağa çıktı. İlk gelen bilgiler depremde can kaybı olmadığına yönelik.

Artçı sarsıntılar oluyor

İzmir merkezde de hissedilen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından 2 artçı sarsınta daha oldu. Saat 12.22'deki ilk artçı deprem 1.3 büyüklüğünde, saat 12.32'deki ise 2.4 şiddetindeydi.

AFAD verilerine göre depremin bilgileri şöyle:

Büyüklük 4.8 (Mw)

Yer : Kusadasi Korfezi, 8.19 km. Seferihisar (Izmir)

Tarih 08/08/2019 - 11:39:08 (TS)

Enlem 37.9720 (K)

Boylam 26.9535 (D)

Derinlik 18.47 (KM)

Bölgedeki fay hakkında bilgiler

Menderes masifi batısında, Üst Miyosen ve daha yaşlı kayaçlarda izlenebilen KD-GB genel doğrultulu bazı faylar bu sınıf altında toplanmıştır. Kuşadası doğusunda, Miyosen öncesi kireçtaşlarını kesen fay düzleminde sol yönlü doğrultu atım bileşenli normal fay karakterini veren kayma çizikleri yer almaktadır. Kemalpaşa güneyinde, Üst Miyosen yaşlı kireçtaşı ve kum taşlarını kesen fay düzlemlerindeki kayma çizikleri doğrultu atıma işaret etmektedir. Dumont vd. (1979), Söke yakınında, Efes fayı olarak adlandırdıkları fayın başlangıçta sol yönlü doğrultu atım bileşenli olarak çalışan normal fay olduğunu belirtmektedir.