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TÜİK istatistiklerine göre Gıda harcamalarında et, balık ve deniz ürünleri ilk sırada

TÜİK istatistiklerine göre Gıda harcamalarında et, balık ve deniz ürünleri ilk sırada

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Hanehalkı Bütçe Araştırması 2018 yılı sonuçlarına göre, toplam tüketim harcamasının yüzde 20.3'ünü gıda ve alkolsüz içecekler oluşturdu.

Gıda ve alkolsüz içeceklere yapılan harcamalarda en büyük payı yüzde 20,9 ile et, balık ve deniz ürünleri alırken bunu yüzde 17.5 ile ekmek ve tahıllar, yüzde 15.9 ile sebzeler, yüzde 13.8 ile süt, peynir ve yumurta izledi.

En düşük paya sahip harcama grupları ise yüzde 2.2 ile diğer gıda ürünleri, yüzde 3.2 ile kahve, çay ve kakao, yüzde 3.9 ile alkolsüz içecekler olarak sıralandı.

Araştırma sonuçlarına göre, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik dilimdeki hanelerin toplam tüketim harcamaları içinde gıda ve içeceklerin payı yüzde 28.7 iken en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik dilimdeki haneler toplam harcamalarının yüzde 15.4'ünü gıda ve alkolsüz içeceklere ayırdı.

En düşük gelire sahip yüzde 20'lik gruptaki hanelerin toplam gıda harcamalarının yüzde 19.7'sini ekmek ve tahıllar, yüzde 18.9'unu sebzeler, yüzde 16.9'unu et, balık ve deniz ürünleri oluşturdu.

En yüksek yüzde 20'lik gelir dilimindeki hanelerde ise toplam gıda harcamalarının yüzde 25'ini et, balık ve deniz ürünleri, yüzde 15.1'ini ekmek ve tahıllar, yüzde 13.7'sini ise süt, peynir ve yumurta oluşturdu.

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