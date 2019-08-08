Mansur Yavaş ile AK Partili üye arasındaki tartışma toplantıya damga vurdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis'indeki tartışma sonrası konuşan Başkan Mansur Yavaş, AK Partili üyeye En fazla hangi konuda önerge verildi? sorusuna 'Altyapı' yanıtı alınca "Demek ki yapmamışsınız. Bana bırakmışlar" diyerek eleştirdi.

Ağustos ayı ikinci toplantısında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Toplantıya, asfalt dökülmesi tartışması damga vururken, Ankara'nın pek çok farklı yerine asfalt yapılmasına ilişkin önergeler oy birliği ile kabul edildi.

Mecliste tartışma

Asfalt çalışmalarıyla ilgili önergelerin görüşülmesinin devam ettiği sırada bir AK Partili Meclis üyesi ile Mansur Yavaş arasında bir tartışma yaşandı. Yavaş, AK Partili meclis üyelerinin altyapı konusunda eksiklikler olduğunu söylemesi üzerine söz aldı.

Yavaş ile AK Partili meclis üyesi arasında geçen diyalog şöyle:

Mansur Yavaş: En fazla hangi konuda önerge verildi?

AK Partili Üye: Altyapı

Mansur Yavaş: Demek ki yapmamışsınız.