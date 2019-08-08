Sedat Peker'e yakın isim Gökhan Özoğuz'u vurmakla tehdit etti!

"İzmir Marşı söyletilmelidir"

Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a şöyle demişti: Belirli bir kesimin dışında kimse 15 temmuz katliamını bir bayram olarak kutlamadı, kutlamayacak da.