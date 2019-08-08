Sedat Peker'e yakın isim Gökhan Özoğuz'u vurmakla tehdit etti!
Sedat Peker ile yakınlığıyla bilinen Emre Olur, 15 Temmuz marşı hakkında Bakan Ziya Selçuk ile ilgili paylaşım yapan sanatçı Gökhan Özoğuz'u sosyal medyadan tehdit etti.
Bilgi güvenliği ve sosyal medya uzmanı unvanıyla televizyonlara çıkan ve Sedat Peker'e yakınlığıyla bilinen Emre Olur, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz hakkında attığı tweetle gündemi salladı.
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"İzmir Marşı söyletilmelidir"
Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a şöyle demişti: Belirli bir kesimin dışında kimse 15 temmuz katliamını bir bayram olarak kutlamadı, kutlamayacak da.
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15 temmuz marşı nedir ya? 19 mayıs günü İzmir Marşı söylenir ve söyletilmelidir!
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"İstanbul'un karanlık sokaklarında karşılaşacağız"
Emre Olur ise Özoğuz'un paylaşımına şu sözlerle karşılık vererek tehdit etti: Elbet, İstanbul'un karanlık sokaklarında karşılaşacağız.
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