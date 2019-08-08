MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den basın toplantısında son dakika açıklamalar...

MHP lideri Devlet Bahçeli açıklama yapıyor...

Bahçeli, "Coğrafyamızı stratejik güce dönüştürmek, Türkiye'yi kafeslemek isteyenlere en güçlü cevap olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Asıl hesap asıl hedef Türkiye'dir" diyen Bahçeli, "Türk milletidir. İbret verici gerçeği görmek bunlara dikkat etmek beka düzeyinde önemlidir." diye konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

52 ayrı ülke ve bölgede kriz ve çatışma var

-Dünya üzerinde 52 ayrı ülke ve bölgede kriz ve çatışmalar devam etmektedir. Türkiye eksen siyasetine dümen kırmak yerine başkent Ankara vizyonuna müzahir kuşatmayı etkisiz hale getirecektir. Dünya üzerinde pek çok ülke çalkantılı ve krizle meşguldür.

"Ülkemizin önü iç ve dış blokajlarla kesilmektedir"

-Yüce dinimiz hem içten hem de dıştan saldırı altındadır. Ülkemizin önü iç ve dış blokajlarla kesilmektedir. FETÖ'cü alçakların baş aktör olduğu dinler arası diyaloğun amacı İslamı geriletmektir.