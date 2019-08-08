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Akaryakıtta bir indirim haberi daha! Benzinden sonra motorine de indirim geliyor

Akaryakıtta bir indirim haberi daha! Benzinden sonra motorine de indirim geliyor

Dün benzine gelen 28 kuruş indirimin ardında bir müjde daha geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 34 kuruş, benzinde 18 kuruş indirim bekleniyor.

Akaryakıtta bir indirim daha geliyor. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 18, motorinin litre fiyatına ise 34 kuruş indirim bekleniyor.

Türkiye’de, akaryakıt pompa fiyatları; dolar kuru, Brent petrol ve uluslararası piyasalarda benzin ve motorinin ton bazlı fiyat hareketlerine göre belirlenerek pompaya yansıtılıyor.

Dün benzinin litre fiyatına 28 kuruş indirim yapılmıştı 

Önceki gece benzinin litre fiyatına 28 kuruş indirim yapılmıştı. Son indirimle birlikte 2 günde benzinin litre fiyatı toplam 46 kuruş düşmüş olacak.

Bir depoda 23 lira

Böylece aracının 50 litrelik deposunu doldurmak isteyen bir sürücünün cebinden 23 lira daha az çıkmış olacak.




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