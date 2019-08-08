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Lüksemburg esrarı tamamen yasallaştıran ilk Avrupa ülkesi olacak

Lüksemburg esrarı tamamen yasallaştıran ilk Avrupa ülkesi olacak

Lüksemburg, keyif amaçlı esrar üretimini ve kullanımını tamamen yasallaştıran ilk Avrupa ülkesi olmaya hazırlanıyor.

Esrar üretimini ve tüketimini yasallaştıran ilk AB üyesi olmaya hazırlanan Lüksemburg, komşularına da uyuşturucu konusundaki düzenlemelerini hafifletme çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Etienne Schneider, “Son 50 yıldır benimsediğimiz uyuşturucu politikası yürümedi. Her şeyi yasaklamak onları genç insanlar açısından sadece daha ilginç hale getiriyor. Umuyorum ki hepimiz uyuşturucu maddelere karşı daha açık fikirli oluruz” dedi.

Tasarıya göre, 18 yaşın üstündeki kişiler eğlence amaçlı esrarı iki yıl içinde yasal bir şekilde temin edebilecek.

Ülkede yerleşik olmayana yasak

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Etienne Schneider, uyuşturucu ticaretini özendirmemek adına ülkede yerleşik olmayan insanların esrar alımına yasak getirilmesinin planlandığını belirtti. Evde yetiştirmek de yasak sayılacak. Ayrıca 12-17 yaş arasındaki gençlerin 5 gram veya daha az uyuşturucu bulundurması suç olmaktan çıkarılacak.

Ülkede 6 hafta süren görüşmelerin ardından kurulması kararlaştırılan üçlü koalisyon hükümeti, esrarın yasallaştırılmasını programına aldı ve öncelikli hedeflerinden biri olarak belirledi.

Liberal eğilimli Demokrat Parti, Sosyal Demokrat Parti ve Yeşil Parti koalisyonu, tasarının beş yıl içinde yasalaşmasını öngörüyor.

Etienne Schneider, diğer AB ülkelerini Lüksemburg’u izleme yönünde teşvik edeceklerini de söyledi.

Uruguay başı çekti

Avrupa’da Hollanda, İspanya, Portekiz ve Çek Cumhuriyeti belirli miktarlarda esrar kullanımına izin veriyor.

Hollanda, esrarın belediyeler tarafından yetiştirilmesini gündeme aldı.

Lüksemburg, geçen haziran ayında da tıbbi amaçlı esrar kullanımını serbest bırakmıştı.  

Dünyada esrarı tamamen yasallaştıran ilk ülke 2013 yılında Uruguay olmuştu. Kanada da 2018 yılında Uruguay’ı takip etmişti.

ABD de 26 eyalette esrar kullanımı yasal hale getirmişti.

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