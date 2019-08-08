Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye uyarı: İkinci kez olmasına müsade etmeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 11. Büyükelçiler Konferansında gündeme ilişkin yaptığı açıklamalada, ''ABD ile varılan bu anlaşma Münbiç'teki gibi olmayacak. Buna asla müsaade etmeyiz. '' ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada ABD ile uzlaşılan anlaşmaya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu'nun bir de uyarısı vardı.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

Bundan sonra atılacak adımlar ve detayları ile ilgili Müşterek Harekat Merkezi'nin oluşturulması önemlidir. Diğer detaylar konusunda ABD ile beraber karar verilecektir.

ABD ile varılan bu anlaşma Münbiç'teki gibi olmayacak. Buna asla müsaade etmeyiz. Bu çalışmanın Münbiç Yol Haritası'na dönüşmesine müsaade etmeyeceğiz.

Yeniden Asya açılımı

Bazı aydın geçinenler Türkiye'nin Asya'ya döndüğünü, Batı'yı ihmal ettiğini söylüyorlar. Bu çok yanlış.