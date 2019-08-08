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Yer Trabzon! Zehirlenen 217 kişi hastaneye kaldırıldı

Demirören Haber Ajansı
Yer Trabzon! Zehirlenen 217 kişi hastaneye kaldırıldı

TRABZON'da içme sularından kaynaklı olduğu düşünülen, 217 kişinin hastanelik olduğu zehirlenme meydana geldi. İl Sağlık Müdürlüğü suyun kaynatılarak içilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Maçka ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısının 217 olduğunu belirterek, "Bunların hiçbirinde yatış endikasyonu olmadı. Hepsine reçete verildi ve bir kısmına da serum takılıp müşahedede tutularak gönderilmiş oldu.

Sıkıntısız bir şekilde atlattık diyebiliriz. Halk sağlık ekiplerimiz gerekli incelemeleri yapıyorlar. Neden olarak aşırı yağmurlar, suların bulanıklaşmasına yol açabiliyor. Suların kendileri klorlama eksikliğinden olmuş olabiliyor. Yaz ishali olabiliyor. Yine turist ishali dediğimiz iklim, mekan değişikliklerinden kaynaklı da olabiliyor.

'SUYU KAYNATARAK İÇİN' UYARISINDA BULUNULDU

Şu an için mümkünse birkaç gün içme sularının kullanılmamasını, aynı zamanda sebze ve meyvelerin çok iyi yıkanarak tüketilmesini, herhangi bir kirli ortamdan temin etmemelerini ve mümkün olduğunca da suyu kullanacaklarsa da kaynatarak içmelerini öneriyoruz” dedi.

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