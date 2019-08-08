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Küçük Zeynep'in peruk hayali gerçek oldu

Küçük Zeynep'in peruk hayali gerçek oldu

Samsun'un Terme ilçesinde üzerine dökülen kızgın yağ nedeniyle kafa derisindeki hücreleri zarar gören ve saçları çıkmayan 5 yaşındaki Zeynep İkra Kırcel'in hayali, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından özel yaptırılan perukla gerçekleştirildi

İlçe merkezinde yaşayan Selma ve Emrah Kırcel'in çocukları Zeynep İkra Kırcel (5), geçen aralık ayında komşularının evinde oyun oynarken üzerine kızgın yağ dökülmesi sonucu ağır yaralandı. 

Başında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan küçük kız, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık iki ay tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Sağlığına kavuşan Zeynep'in, kafa derisinde oluşan yanıklar nedeniyle saç hücreleri öldüğü için saçları çıkmadı. 

Saçları çıkmadığı için üzüntü yaşayan Zeynep, bir hayırsever tarafından kendisine hediye edilen peruk büyük olduğu için kullanamadı.

Konudan haberdar olan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, küçük Zeynep'in hayalini gerçekleştirmek için devreye girdi. Aileyle irtibata geçen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri, Zeynep için özel peruk yaptırdı.

"Onun mutluluğu bizim için çok önemliydi"

Kırcel ailesini ziyaret eden Başkan Kılıç, peruğu küçük kıza teslim etti. 

Zeynep'in hayalini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını ifade eden Kılıç, "Yaşanan talihsiz kaza sonrası saç hücreleri yanan küçük Zeynep'in hayali olan peruğu bugün taktırdık. Onun mutluluğu bizim için çok önemliydi. Bundan sonra da Zeynep'in ve ailesinin yanındayız." dedi.

Hayaline kavuşan Zeynep ile ailesi de Başkan Kılıç'a teşekkür etti.

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