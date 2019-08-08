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Denizli'de şiddetli deprem! Kandilli ve AFAD depremin büyüklüğünü farklı veriyor

DENİZLİ'den gelen son dakika haberine göre saat 14.25'de büyük bir deprem oldu. AFAD depremin büyüklüğünü 6 olarak açıkladı. Kandilli ise farklı rakamlar verdi.

İZMİR'de meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından Denizli'den gelen son dakika haber korku yarattı. Denizli'de saat 14.25'de şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin 6 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Kandilli Rasathanesi ilk açılmasında depremin 6.5 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. Rasathane daha sonra depremin 5.7 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. 

Deprem Aydın, İzmir, Antalya, Muğla, Isparta, Burdur ve Kütahya illerinde de hissedildi. Denizli'de depremden en çok Bozkurt ve Dazkırı ilçeleri etkilendi. Denizli Valisi Hasan Karahan, tüm ekiplerin seferber edildiğini duyurdu. 

Elektrikler kesildi 

Denizli merkezde can ve mal kaybı olmazken ilçeler ve köylerden yıkım haberleri geliyor. Deprem sonrasında Denizli geneli ile ilçeler ile köylerde elektrikler tedbir amaçlı kesildi. İl sağlık müdürlüğü 6 kişinin panik nedeniyle yaralandığını ve hastanede olduğunu bildirdi. 

Bozkurt ilçesinde yıkılan evler var
Depremin merkez üssünün olduğu Bozkurt ilçesinde yıkılan binalar var. Bozkurt Belediye başkanı Birsen Çelik canlı yayına bağlanıp son dakika açıklamalar yaptı. İlk belirlemelere göre can kaybı bulunmuyor. Enkaz altında kalanlar da hemen kurtarıldı. İlçedeki çok sayıda evin çatısı çöktü, duvarları çatladı ve güneş enerji sistemleri patladı. 10'a yakın binada ise ağır hasan meydana geldi. 

Köydeki hemen hemen tüm evler hasar gördü
Deprem en çok Tutluca'da etkili oldu. Canlı yayına bağlanıp açıklama yapan Tutluca muhtarı Hüdai Karaşahin köylerinde büyük bir hasar oluştuğunu söyledi. Tutluca köyünde 192 ev bulunduğu bunların 100'ünün hasar gördüğünü açıkladı. Köyde bu gece bir çok kişinin barınma sorunu yaşayacağını belirtti. Köydeki evlerin büyük kısmının kerpiçten olduğu öğrenildi. 

İTÜ Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Okan Tüysüz "İzmir Seferihisar'da ve Denizli'de meydana gelen iki depremin aynı gün olması tamamen tesadüf" dedi.

17 artçı deprem oldu
Yürekleri ağıza getiren büyük sarsıntının ardından artçı depremler oluyor. Depremden sonraki bir saat içinde çeşitli büyüklüklerde 17 artçı deprem meydana geldi. Bölgedekilere evlere girmemeleri çağrısı yapılıyor. 

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Bozkurt ilçesinin merkez üssü olduğu bildirilen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 6 büyüklüğündeki şiddetli sarsıntıdan önce ise 4.2 büyüklüğünde öncü bir deprem gerçekleşti.

AFAD verilerine göre son depremler şöyle:

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