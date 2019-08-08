Denizli'de 6.0 büyüklüğünde deprem! Halk sokağa döküldü enkaz altında kalanlar var
DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde 6 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi. Kent merkezinden de hissedilen deprem vatandaşlarda paniğe neden oldu. Enkaz altında kalan vatandaşlar hastanelere kaldırıldı. Depremde 5 kişi hafif şekilde yaralandı.
İzmir'de sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından Denizli'de art arda iki deprem meydana geldi. Son deprem saat 14.25'te meydana geldi. Merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddetli deprem niteliğindeki sarsıntı 7,09 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremde 5 kişi hafif şekilde yaralandı.
Yıkılan binalar var: İlçede bazı binaların yıkıldığı, enkaz altında kalan vatandaşlar olduğu belirtiliyor. İlçede büyük bir panik yaşandığı öğrenildi. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Enkaz altından çıkarılan vatandaşlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
"Can kaybı yok, ufak yaralanmalar var'': NTV'ye konuşan Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Can kaybı yok, ufak yaralanmalar var. Çöken evlerin altında kalanlar oldu" diye konuştu.
''Çatılar çöktü, güneş enerjileri çatladı'': Birsen Çelik sözlerini şu ifadelerle sürdürdü; "15-20 saniyenin üzerinde süren bir deprem yaşadık. Kriz masasını oluşturuyor. Pek çok evde hasar var. Çatılar çöktü, güneş enerjileri çatladı. Derin çatlaklar var. 1-2 ev yıkılmasına rağmen ölüm ya da ağır yaralanma söz konusu değil. Vatandaşlarımız çok korktu, şu anda herkes dışarda. Vatandaşlarımızı sakinleştirmeye çalışıyoruz. Muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. Hepsine ulaşamadık, bazılarında hasar olduğunu öğrendik."