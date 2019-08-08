Denizli'de 6.0 büyüklüğünde deprem! Halk sokağa döküldü enkaz altında kalanlar var

''Çatılar çöktü, güneş enerjileri çatladı'': Birsen Çelik sözlerini şu ifadelerle sürdürdü; "15-20 saniyenin üzerinde süren bir deprem yaşadık. Kriz masasını oluşturuyor. Pek çok evde hasar var. Çatılar çöktü, güneş enerjileri çatladı. Derin çatlaklar var. 1-2 ev yıkılmasına rağmen ölüm ya da ağır yaralanma söz konusu değil. Vatandaşlarımız çok korktu, şu anda herkes dışarda. Vatandaşlarımızı sakinleştirmeye çalışıyoruz. Muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. Hepsine ulaşamadık, bazılarında hasar olduğunu öğrendik."