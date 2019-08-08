Denizli'de deprem sonrası heyelan böyle görüntülendi

Denizli'de 4,2 ve 6,0 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi.Deprem Antalya, Burdur, Isparta, İzmir ve çevre illerde hissedilirken, uzmanlar, hasar gören evlere girilmemesi uyarısı yaptı.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik yaptığı açıklamada 'Can kaybı yok, bazı yaralamalar oldu. Çöken evler var.' ifadelerini kullandı.

DEPREM SONRASI HEYELAN

Deprem sırasında meydana gelen heyelan bir vatandaş tarafından görüntülendi.