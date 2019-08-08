Kenan Doğulu, Beren Saat'i oyuncu Aslı İşler'le mi aldattı?

Bir süredir haklarında boşanma haberleri çıkan Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin ihanet yüzünden boşanma kararı aldığı magazin gündemine bomba gibi düştü. Doğulu'nun Beren Saat'i kendisine ikizi kadar benzeyen oyuncu Aslı İşler ile aldattığı iddia edildi.

KENAN, BEREN'İ ALDATTI MI?

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, Kenan Doğulu, Beren Saat'i kendisine ikizi kadar benzeyen 26 yaşındaki oyuncu Aslı İşler ile aldattı. Saat'in ihaneti takipçilerinden öğrendiği ortaya çıktı.

İKİLİYİ BEREN SAAT Mİ TANIŞTIRDI?

İşler'in daha önce Beren Saat'in rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol alması akıllara 'İkiliyi Beren Saat mi tanıştırdı?' sorularını getirdi. Kenan Doğulu hayranı olduğu belli eden Aslı İşler, 2016 senesinde Doğulu'nun fotoğrafını paylaşmış. Öte yandan Doğulu'nun genç oyuncunun fotoğrafını beğenmesi de ilişki iddialarını güçlendirdi.

ASLI VE MURAT'I AYIRDIĞI SÖYLENMİŞTİ

İşler'in adı, daha önce de Murat Boz ve Aslı Enver ilişkisini bitiren kişi olarak anılmıştı.