Otizmli çocuk annelerinin tüplü dalış keyfi

Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği (AKODER) ve Dünya Su Sporları Çağdaş Antalyam Derneği işbirliğinde Konyaaltı Sahili’nde otizmli çocukların annelerine yönelik scuba dalış etkinliği gerçekleştirildi. Yıllarca çocuklarının bakım ve tedavi süreçleri yüzünden sosyal yaşamdan uzak kalan annelerin topluma uyum sağlamaları, moral ve motivasyonlarını yükseltmek için düzenlenen etkinlikte, annelere ilk olarak dalışı nasıl gerçekleştirecekleri konusunda brifing verildi. Ardından tüplerini sırtlayan anneler, palet ve gözlüklerini takarak yıllar sonra denize girme keyfinin yanı sıra ilk kez tüpü dalış gerçekleştirme imkanı buldu.

"Mutlu ve gururluyuz"

Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini aktaran Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği (AKODER) Başkanı Demet Çileli Baz, otizmli çocuklara gerçekleştirdikleri sosyal faaliyetlerin yanı sıra ailelerine de sosyal faaliyetler konusunda destek çıktıklarını söyledi. Baz, “Otizmli çocuklarımız Akdeniz’in tadını çıkartırken, anneleri moral ve motivasyonlarını yükseltmek için suyun altında scuba dalışı gerçekleştirdi. ‘Hayatım boyunca kafamı suyun altına sokmadım’ diyen anneler, bugün tamamen tüplü dalış gerçekleştiriyor. Biz de bu ilki gerçekleştirdiğimiz için hem mutluyuz hem gururluyuz” ifadelerini kullandı.

"Ailelerin evlerine kapanmasını istemiyoruz"

Akdeniz Otizm Spor Kulübü Dernek Başkan Yardımcısı Halil Mert, toplum baskısından ötürü kendilerini evine kapatan bu ailelerin topluma uyum sağlama amacıyla düzenledikleri etkinliklerin süreceğini kaydetti. Toplumdan da bu konuda destek beklediklerini ifade eden Mert, “Aileler, kendilerini evlerine kapatacak durumlarla karşılaşmalarını istemiyoruz. Onların moral ve motivasyonları ne kadar iyi olursa engelli bireylere daha çok ilgiyle sağlıklı yaklaşarak daha iyi bakabilirler” diye konuştu.

"Denizin altı çok başka"

Yılların ardından deniz keyfinin yanı sıra ilk kez tüplü dalış gerçekleştiren annelerin mutluluğu ise görülmeye değerdi. Annelerden ilk kez dalış gerçekleştiren ve 6 yıldır denize girmediğini belirten Nurten Kıtır, “Çocuğum ağır epilepsi hastası olduğu için onu deniz havuz tarzı yerlere götüremiyorum. Sık sık nöbetler geçiriyor. Şuanda onunla sağ olsun babası ilgileniyor, ben de burada denizin tadını çıkarıyorum. 6 senedir denize ayağımı sokmamıştım, çok iyi geldi. İlk defa denizin altına girdim. Denizin altı çok başka. Aşağısı balık kaynıyor, muhteşem bir güzelliği var. Hayatımda göremeyeceğim bir ilki yaşadım” dedi.

Otizmli çocuğunu ablasına evde emanet ettiğini belirten bir başka anne Gülsüm Koyun da daha önce suyun altına hiç dalış gerçekleştirmediğini, bu ilki yaşamaktan dolayı da mutlu olduğunu dile getirdi.