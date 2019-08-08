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Sahte “e-ticaret” sitesi kurarak vatandaşları dolandıran şahıslar yakalandı

Sahte “e-ticaret” sitesi kurarak, sipariş veren vatandaşlara istedikleri ürünle alakası olmayan defolu çorapları gönderen dolandırıcılara operasyon düzenlendi. Sipariş veren vatandaşların zararının 500 bin TL’nin üzerinde olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyeti, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kurdukları sahte “e-ticaret” siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında şüphelilerin, 5 farklı internet sitesi kurmuş oldukları, bu siteler üzerinden sipariş veren vatandaşlara istedikleriyle alakası olmayan defolu çoraplar gönderdiği veya hiçbir ürün gönderilmediği tespit edildi. Şahısların kimlikleri ve yerleri tespit edildikten sonra dolandırıcıları yakalamak için operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon da 7 şüpheli suçüstü yakalandı. 

Toplam zararı 500 bin TL’nin üzerinde 

Ekiplerin sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, sahte internet sitelerinden sipariş veren vatandaşların zararının 500 bin TL’nin üzerinde olduğu öğrenilirken, toplam zararı tespit etme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. 

Sosyal medyada ilgi çekici reklamlarla vatandaşı kandırmışlar 

Şüphelilerin kullandığı yöntemin ise, sosyal medya uygulamaları üzerinden ilgi çekici reklamlar vererek, vatandaşları kurdukları sahte “e-ticaret” sitelerine yönlendirmek olduğu öğrenildi. Şüpheliler aynı yöntemi kullanarak 125 farklı eylem gerçekleştirdikleri, birçok ilde vatandaşları bu şekilde mağdur ettikleri belirtildi. 

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslar işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 7 şahıstan 3’ü serbest bırakılırken, 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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