GÜNCEL

İtalyanlardan Fenerlileri üzecek Kolarov iddiası

İtalyan medyası, Roma'nın Athletic Bilbao maçında gösterdiği performanstan ötürü, Kolarov'un takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığını yazdı.

Fenerbahçe'nin 2 ay sahalardan uzak kalacak Hasan Ali Kaldırım'ın yerine renklerine bağlamaya çalıştığı Roma'nın Sırp yıldızı Aleksandar Kolarov'un transferi konuşulmaya devam ediyor. 

‘Kolarov, kesin Roma’da kalıyor’ 

İtalya'nın Il Romanista gazetesinden Roma Muhabiri Dario Moio, Sırp futbolcunun transferi hakkında; "Kolarov, Bilbao karşısında çok iyi bir performans sergiledi. İyi performansını güzel bir golle süsledi. Bu saatten sonra artık ‘Kolarov, kesin Roma’da kalıyor’ diyebilirim." ifadelerini kullandı. 

Frikik golü attı

Çarşamba akşamı Roma ile Athletic Bilbao arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında Kolarov, 59. dakikada takımının ilk golüne imza atmıştı. Kolarov, 2-2 biten karşılaşmanın ikinci yarısında Florenzi'nin yerine oyuna girmişti. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
BMD Başkanı Sinan Öncel 125 ülkedeki mağaza sayısını açıkladı!
BMD Başkanı Sinan Öncel 125 ülkedeki mağaza sayısını açıkladı!
Türkiye ve ABD anlaştı peki Suriye güvenli bölge için ne diyor?
Türkiye ve ABD anlaştı peki Suriye güvenli bölge için ne diyor?
İstanbul'u bakın kimler yönetecek? Ekrem İmamoğlu yeni kadrosunu tanıttı!
İstanbul'u bakın kimler yönetecek? Ekrem İmamoğlu yeni kadrosunu tanıttı!
Ali Koç'tan Fenerbahçelilere transfer müjdesi
Ali Koç'tan Fenerbahçelilere transfer müjdesi
Abdullah Ağar'dan dikkat çeken güvenli bölge mutabakatı açıklaması
Abdullah Ağar'dan dikkat çeken güvenli bölge mutabakatı açıklaması
Memur-Sen Konfederasyonu açlık-yoksulluk sınırını açıkladı
Memur-Sen Konfederasyonu açlık-yoksulluk sınırını açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Dili boğazına kaçan sürücüye hayat kurtaran müdahale
Dili boğazına kaçan sürücüye hayat kurtaran müdahale
Otizmli çocuk annelerinin tüplü dalış keyfi
Otizmli çocuk annelerinin tüplü dalış keyfi
Bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman emekli ödemeleri
Bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman emekli ödemeleri
Erzurum’da fuhuş çetesi çökertildi
Erzurum’da fuhuş çetesi çökertildi
Suriyeli gencin hareketi takdir topladı
Suriyeli gencin hareketi takdir topladı
Sünnette yanlış yaş cinsel haz, erken boşalma ve cinsiyet sorunu yaratıyor
Sünnette yanlış yaş cinsel haz, erken boşalma ve cinsiyet sorunu yaratıyor
Adana'da kalpazan operasyonu
Adana'da kalpazan operasyonu
Kaz Dağları eylemi sürüyor! Kanadalı şirketin CEO'su Türkler için lafı olay
Kaz Dağları eylemi sürüyor! Kanadalı şirketin CEO'su Türkler için lafı olay