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Sevgilisi, Kylie Jenner'ın doğum günü için evini güllerle donattı

Dünyanın en genç milyarderleri arasında olan Kylie Jenner'ın doğum günü için, sevgilisi Travis Scott evi güllerle doldurdu.

10 Ağustos'ta 22 yaşına girecek olan dünyaca ünlü yıldız Kylie Jenner, sabah uyandığında evi güllerle kaplanmış bir şekilde buldu.

EVİN HER YERİNE KIRMIZI GÜLLER DÖKTÜRDÜ

Genç yaşta çıkardığı kozmetik markayla dünyanın en zenginleri arasında yer alan Kylie Jenner, doğum gününe bir gün kala kızının babası Travis Scott'ın büyük sürpriziyle karşılaştı. Travis Scott evinin her yerine kırmızı güller döktürdü.

"DAHA YENİ BAŞLIYORUZ"

Scott güllerle beraber, "Doğum günün kutlu olsun! Daha yeni başlıyoruz. Seni seviyorum!" yazan bir not kartı da yolladı. Bu romantik jesti Kylie Jenner Instagram sayfasında paylaşarak, "Evim güllerle kaplı! Henüz doğum günüm bile değil! İnanamıyorum" dedi.

250 MİLYON DOLARLIK YATTA OLACAK

Jenner'ın Akdeniz'de 250 milyon dolarlık yatta gerçekleşmesi beklenen doğum günü partisi için hazırlıkla son hızıyla devam ediyor.

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