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Bakan Akar'dan net mesaj: İzin vermeyiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kıbrıs Türkünün haklarının gasp edilmesine izin vermeyiz. Kıbrıs sorununun barışçıl yolla çözüleceğine inanıyoruz" dedi.

Akar KKTC’de şu mesajları verdi:

Gücümüzün, kuvvetimizin test edilmemesini, bunun faturasının ağır olacağını her fırsatta lisanımünasiple söyledik, söylemeye devam edeceğiz.

Bir oldubitti ile Türkiye ve KKTC'nin haklarının gasp edilmesine asla göz yumulmayacaktır. Bu azim ve kararlılığımızın iyi anlaşılması gerekir.

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