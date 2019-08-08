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Anlaşmadan sonra Türkiye'den ABD'ye uyarı: İkinci kez müsaade etmeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. Çavuşoğlu, "ABD ile varılan bu anlaşma Münbiç'teki gibi olmayacak. Oradaki gibi oyalama sürecine dönüşmesine asla müsaade etmeyiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Suriye'de güvenli bölge konusunda dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz. ABD ile güvenli bölge konusunda, bu çalışmanın Münbiç yol haritasına dönüşmesine, oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceğiz.

YENİDEN ASYA AÇILIMI

Bazı aydın geçinenler Türkiye'nin Asya'ya döndüğünü, Batı'yı ihmal ettiğini söylüyorlar. Bu çok yanlış.

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