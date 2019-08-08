HABER /  DÜNYA
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

İsrail'de 6 yıldır tutsaktı bugün serbest bırakıldı

İhlas Haber Ajansı
İsrail'de 6 yıldır tutsaktı bugün serbest bırakıldı

İsrail, Kudüs’te gözaltına aldığı Filistinli İsmail Muhammed er-Ramiz’i 6 yılın adından serbest bıraktı. 

İsrail ordusu, İsmail Muhammed er-Ramiz’i 2013 yılında Kudüs’teki Selvan beldesinde terör eylemlerine karıştığı ve direnişe katıldığı iddiasıyla gözaltına almıştı. Ramiz, İsrail cezaevlerinde geçirdiği 6 yılın ardından bugün serbest bırakıldı.


Ramiz, serbest bırakıldıktan sonra annesine ve akrabalarına kavuştu. Oğluna sarılan anne, “Şükür kavuşturana” dedi. 
İsrail ordusu, bu yılın başından beri 2 bin 700 Filistinliyi gözaltına aldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Denizli'de şiddetli deprem! Kandilli ve AFAD depremin büyüklüğünü farklı veriyor
Denizli'de şiddetli deprem! Kandilli ve AFAD depremin büyüklüğünü farklı veriyor
Fatih Terim Ömer Toprak'ı istedi yönetim harekete geçti
Fatih Terim Ömer Toprak'ı istedi yönetim harekete geçti
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye uyarı: İkinci kez olmasına müsade etmeyiz
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye uyarı: İkinci kez olmasına müsade etmeyiz
Şanlıurfa'da canlı bomba alarmı! Kent merkezi polisler harekete geçti
Şanlıurfa'da canlı bomba alarmı! Kent merkezi polisler harekete geçti
Devlet Bahçeli'den basın toplantısında son dakika açıklamalar
Devlet Bahçeli'den basın toplantısında son dakika açıklamalar
Mansur Yavaş ile AK Partili üye arasındaki tartışma toplantıya damga vurdu
Mansur Yavaş ile AK Partili üye arasındaki tartışma toplantıya damga vurdu
ÖNCEKİ HABERLER
Denizli depreminde can ve mal kaybı var mı? Yetkililerden açıklama geldi
Denizli depreminde can ve mal kaybı var mı? Yetkililerden açıklama geldi
Kırıkkale'de karayolu'nda zincirleme kaza! 3 yaralı
Kırıkkale'de karayolu'nda zincirleme kaza! 3 yaralı
Mardin'de dehşet kaza! Otobüs devrildi 10 yaralı
Mardin'de dehşet kaza! Otobüs devrildi 10 yaralı
"UEFA Süper Kupa Finali" için bazı yollar kapanacak
"UEFA Süper Kupa Finali" için bazı yollar kapanacak
Küçük Zeynep'in peruk hayali gerçek oldu
Küçük Zeynep'in peruk hayali gerçek oldu
1. sınıflar ne zaman okula başlayacak MEB 1. sınıf yaşı kaç oldu?
1. sınıflar ne zaman okula başlayacak MEB 1. sınıf yaşı kaç oldu?
Yorumlar