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ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Kırıkkale'de karayolu'nda zincirleme kaza! 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı
Kırıkkale'de karayolu'nda zincirleme kaza! 3 yaralı

Kırıkkale’de 6 otomobilin çarpışması sonucu meydana zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. 

Kurban Bayramı dolayısıyla 43 ilin geçiş noktasındaki 'kili kavşak' diye adlandırılan D-200 kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle 6 araçlı trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan M.P, G.U. ve A.U. olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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