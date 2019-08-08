Denizli depreminde can ve mal kaybı var mı? Yetkililerden açıklama geldi

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 6 şiddetinde deprem meydana geldi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Tutluca Belediye Başkanı Hüdai Karaşahin açıklamalarda bulundu.

-Depremin ardından Bozkurt ilçesine hareket eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Kent merkezinde hissettim, kapalı bir alandaydım. Şimdi Baklan'a hareket ediyorum. Kent merkezinde deprem hissedildi. Bozkurt ve Baklan merkeze ortalama 70 kilometre uzaklıkta. Herhangi bir can kaybı yok. Bazı çatlaklar var. Vatandaşlar da panik var. Ekiplerimiz sahada. Olumsuz haber yok, can kaybı yok" dedi.

-Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından ilçe Belediye Başkanı Birsen Çelik, "15-20 saniyenin üzerinde süren bir deprem yaşadık. Kriz masasını oluşturuyor. Pek çok evde hasar var. Çatılar çöktü, güneş enerjileri çatladı. Derin çatlaklar var. 1-2 ev yıkılmasına rağmen ölüm ya da ağır yaralanma söz konusu değil. Vatandaşlarımız çok korktu, şu anda herkes dışarda. Vatandaşlarımızı sakinleştirmeye çalışıyoruz. Muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. Hepsine ulaşamadık, bazılarında hasar olduğunu öğrendik." diye konuştu.

-Tutluca Belediye Başkanı Hüdai Karaşahin ise Tutluca'da 192 hanelerinin olduğunu evlerinin 100 tanesinin kerpiçten yapıldığından dolayı yıkıldığını söyledi. Nüfusunun 750 olduğunu açıkladı. Karaşahin, "Elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza yardımcı olamaya çalışıyoruz diyerek bölgeye AFAD ve yardım kuruluşlarının ulaşması bekleniyor." diye konuştu.