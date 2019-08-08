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Denizli'deki deprem sonrası oluşan heyelan böyle görüntülendi

DENİZLİ'de 6 büyüklüğündeki deprem sonrası oluşan heyelan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Denizli'de 4,2 ve 6,0 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi.

Deprem Antalya, Burdur, Isparta, İzmir ve çevre illerde hissedilirken, uzmanlar, hasar gören evlere girilmemesi uyarısı yaptı.

Can kaybı yok, bazı yaralamalar var

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik yaptığı açıklamada "Can kaybı yok, bazı yaralamalar oldu. Çöken evler var." ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası heyelan

Deprem sırasında meydana gelen heyelan bir vatandaş tarafından görüntülendi.
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